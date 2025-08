34 % Anstieg des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr auf 51,4 Millionen US-Dollar

Montréal, 5. August 2025 - OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt gegeben. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights

- 19.700 Goldäquivalentunzen ("GEOs1 ") erzielt (20.068 GEOs im zweiten Quartal 20242 );

- Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 60,4 Millionen US-Dollar (47,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024);

- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 51,4 Millionen US-Dollar (38,2 Millionen US-Dollar im 2. Quartal 2024);

- Cash-Marge3 von 57,8 Millionen US-Dollar oder 95,8 % (45,8 Millionen US-Dollar oder 96,6 % im zweiten Quartal 2024);

- Nettoergebnis von 32,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar je Stammaktie (im 2. Quartal 2024: Nettoverlust von 15,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar je Stammaktie );

- Bereinigter Gewinn3 von 34,1 Millionen US-Dollar, 0,18 US-Dollar pro Stammaktie (24,2 Millionen US-Dollar, 0,13 US-Dollar pro Stammaktie im 2. Quartal 2024);

- Netto-Tilgungen in Höhe von 40,0 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität;

- Barmittelbestand von 49,6 Millionen US-Dollar und ausstehende Verbindlichkeiten von 35,7 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025;

- Erhöhung der revolvierenden Kreditfazilität auf 650,0 Millionen US-Dollar zuzüglich einer nicht fest zugesagten Aufstockungsoption in Höhe von 200,0 Millionen US-Dollar und Verlängerung der Laufzeit bis zum 30. Mai 2029;

- Erste Zahlung von Cardinal Namdini Mining Ltd. im Rahmen der 1,0 %-NSR-Lizenzgebühr für Namdini erhalten;

- Erste Zahlung von Talisker Resources Ltd. im Rahmen der 1,7 %-NSR-Lizenzgebühr für Bralorne erhalten;

- Erwerb durch OR Royalties International Ltd. ("ORIL") eines 100-prozentigen Silberstroms am South Railroad-Projekt von Orla Mining Ltd. in Nevada, USA, für eine Gesamtbarzahlung von 13,0 Millionen Dollar;

- Erwerb eines Pakets von Lizenzgebühren für verschiedene Projekte in British Columbia, Kanada, von Sable Resources Ltd. ("Sable Resources") für eine Gegenleistung von 3,8 Millionen CAD (2,8 Millionen US-Dollar) sowie bestimmter Rechte im Zusammenhang mit dem künftigen Erwerb ähnlicher Beteiligungen von Sable Resources;

- Abschluss der Umfirmierung in "OR Royalties Inc." und "Redevances OR Inc." (auf Französisch) nach Zustimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2025;

- Veröffentlichung der fünften Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens mit dem Titel "Growing Responsibly" sowie des OR Royalties 2025 Asset Handbook; und

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,055 USD pro Stammaktie, zahlbar am 15. Juli 2025 an die Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2025 im Aktienregister eingetragen sind, was einer Erhöhung um 20 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende entspricht, basierend auf dem Wechselkurs (C$/US$) am Tag der Bekanntgabe der Dividende für das erste Quartal.

Nach dem 30. Juni 2025

- Zusätzliche Rückzahlungen in Höhe von 21,0 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität;

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, zahlbar am 15. Oktober 2025 an die Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 30. September 2025 im Aktienregister eingetragen sind;

- Osisko Development Corp. nimmt 645 Millionen Dollar auf, um mit den Bauarbeiten in Cariboo zu beginnen; und

- Wie erwartet, Erhalt einer vorzeitigen Rückkaufmitteilung von Ramelius Resources Limited für 20 % der Bruttoumsatzlizenzgebühr ("GRR") für Dalgaranga, wodurch sich der GRR-Satz für Dalgaranga von 1,8 % auf 1,44 % und der GRR-Satz für die Projekte Glenburgh und Mt Egerton von Benz Mining Corp. von 1,35 % auf 1,08 % verringert.

Kommentar der Geschäftsleitung

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: "OR Royalties ist auf dem besten Weg, seine Jahresprognose für 2025 von 80.000 bis 88.000 GEOs zu erreichen, da wir für die zweite Jahreshälfte einen etwas stärkeren Anstieg der erzielten GEOs erwarten. Bei genauerer Betrachtung einiger unserer wichtigsten GEO-Beitragszahler in den letzten sechs Monaten haben wir eine anhaltende Outperformance in Canadian Malartic festgestellt, die die unterdurchschnittliche Performance in Mantos Blancos aufgrund der Silbergehalte weitgehend ausgeglichen hat.

Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir im zweiten Quartal unsere ersten Lizenzgebühren sowohl von der Namdini-Goldmine von Cardinal Namdini Mining in Ghana als auch von der Bralorne-Goldmine von Talisker Resources in British Columbia erhalten haben, wodurch sich die Gesamtzahl der produzierenden Vermögenswerte in unserem Portfolio auf 22 erhöht hat. Wir wünschen beiden Betreibern für die weitere Steigerung ihrer jeweiligen Produktion im Laufe des Jahres alles Gute.

Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 2. Juni 2025 erwähnt, gab es in den ersten sieben Monaten des Jahres eine Reihe positiver Entwicklungen bei mehreren Portfolio-Assets, die nicht in unserer aktuellen 5-Jahres-Prognose enthalten sind. Zusätzlich zu all diesen Fortschritten erwarten wir bis zum Jahresende die folgenden wichtigen Katalysatoren für unser Portfolio: Capstone Copper: Phase-II-Machbarkeitsstudie für die Erweiterung von Mantos Blancos; Alamos Gold: Studie zur Erweiterung des Island Gold District; Gold Fields: aktualisierte Machbarkeitsstudie für Windfall sowie die endgültigen Genehmigungen für das Projekt; die integrierte Machbarkeitsstudie von Ramelius Resources für Dalgaranga sowie das Potenzial für die erste Goldproduktion aus der Mine im Laufe dieses Jahres; die aktualisierte Machbarkeitsstudie von Orla Mining für South Railroad; Updates von Osisko Development zum Beginn der Minenbauarbeiten in Cariboo; und schließlich der Abschluss der Übernahme von MAC Copper durch Harmony Gold, wodurch CSA anschließend von einem der besten Tiefbauunternehmen der Welt optimiert wird.

Abschließend möchte ich die derzeitige Stärke der Bilanz des Unternehmens hervorheben, die nicht nur auf unsere kürzlich erhöhte revolvierende Kreditfazilität zurückzuführen ist, sondern auch auf die Tatsache, dass OR Royalties zum 30. Juni 2025 zum ersten Mal seit mehreren Jahren eine Netto-Cash-Position aufwies. Diese verbesserte Liquidität verschafft dem Unternehmen die finanzielle Handlungsfähigkeit, um wertsteigernde Wachstumschancen zu verfolgen.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Aktivitäten im Juni 2014 mit einer einzigen produzierenden Anlage auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Royalties, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernstück, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., einer der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent-Unzen

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen erzielt werden, werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren und andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Drei Monate zum 30. Juni 2025 2024 Gold (i) $3.280 $2.338 Silber (ii) $33,68 $28,84 Kupfer (iii) 9.524 $9.753 Wechselkurs (C$/US$) (iv) 0,7226 0,7308

(i) Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

(iv) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Drei Monate bis zum 30. Juni 2024 ("Q2 2024").

(3) Nicht-IFRS-Konforme Kennzahlen

Barmarge

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties definiert als Umsatz abzüglich Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z. B. Bruttogewinn und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf einer ähnlichen Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge nach Art der Beteiligungen (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Lizenzgebühren Erträge 42.185 33.790 78.975 66.819 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) (171) (106) (316) (184) Cash-Marge (in Dollar) 42.014 33.684 78.659 66.635 99 Abschreibung (3.408) (3.918) (6.118) (8.022) Bruttogewinn 38.606 29.766 72.541 58.613 Beteiligungen an Streaming-Diensten Erträge 18.179 13.601 36.305 25.619 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderungen) (2.389) (1.522) (3.863) (2.803) Cash-Marge (in Dollar) 15.790 12.079 32.442 22.816 Abschreibung (4.205) (3.691) (9.239) (8.133) Bruttogewinn 11.585 8.388 23.203 14.683 Lizenzgebühren und Stream-Anteile Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 57.804 45.763 111.101 89.451 Geteilt durch: Gesamtumsatz 60.364 47.391 115.280 92.438 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 95,8 % 96,6 96,4 96,8 Gesamt - Bruttogewinn 50.191 38.154 95.744 73.296

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Der bereinigte Gewinn und der bereinigte Gewinn je Stammaktie sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettogewinn (Verlust) und dem Gewinn (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und Rücknahmen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen, Änderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle, Abschreibungen und Wertminderungen von Finanzanlagen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Finanzanlagen, Anteile am Ergebnis von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und sonstige Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen der Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis dividiert durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien für den Berichtszeitraum.

Das Management verwendet den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in seinem Konzernabschluss zu ergänzen. Das Management ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten zusätzlich zu den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Die Anpassungen des Nettogewinns (Verlusts) und des Nettogewinns (Verlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen umfassen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten. Die Geschäftsleitung ist jedoch der Ansicht, dass das bereinigte Ergebnis und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie Posten bereinigen, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder einen unverhältnismäßigen Einfluss darauf haben, die Vergleichbarkeit der Kerngeschäftsergebnisse von Periode zu Periode beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Betriebsergebnisse sind. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungsindikatoren betrachtet werden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) $ $ $ $ Nettoergebnis (Verlust) 32.358 (15.416) 57.998 (4.247) Anpassungen: Wertminderung von Lizenzgebühren - 49.558 - 49.558 Wechselkursgewinne/-verluste (665) 782 (825) 3.193 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 2.113 2.278 5.865 12.331 Veränderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle und Abschreibungen - - - (1.399 Verlust (Gewinn) aus Beteiligungen 24 259 310 (79) Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen 305 (13.223) 264 (13.087) Bereinigtes Ergebnis 34.135 24.238 63.612 46.270 Gewichtete durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindliche Stammaktien (in Tausend) 187.746 186.217 187.362 186.009 Bereinigter Gewinn je Stammaktie 0,18 0,13 0,34 0,25

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, dass OR Royalties seine Prognosen erfüllen wird, dass die Entwicklung und Meilensteine sowie die Produktionssteigerung, die von den Betreibern der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, erreicht werden sollen, rechtzeitig erreicht werden und dass die CSA-Mine erfolgreich optimiert wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält: Risiken im Zusammenhang mit (a) den Betreibern der Grundstücke, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, dem Bau, der Aufnahme der Produktion, dem Hochfahren der Produktion (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen der Produktionsraten und -zeitpunkte von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) ungünstige Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten oder Klagen in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmemengen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties (d) dass vorläufige Finanzinformationen Quartalsanpassungen unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Änderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält, (i) der fortgesetzte Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Angaben (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Angaben der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der noch nicht in Produktion befindlichen zugrunde liegenden Grundstücke), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür geben, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und nicht übermäßig in Betracht gezogen werden sollten. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

30. Juni 31. 2025 2024 $ $ Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte Barmittel 49.626 59.096 Forderungen 3.012 3.106 Sonstige Vermögenswerte 980 1.612 Zur Veräußerung gehaltene Finanzanlagen 48.360 - 101.978 63.814 Langfristige Vermögenswerte Anteile an assoziierten Unternehmen 39.849 43.262 Sonstige Beteiligungen 54.997 74.043 Lizenzgebühren, Stream- und sonstige Beteiligungen 1.156.275 1.113.855 Geschäfts- oder Firmenwert 81.512 77.284 Sonstige Vermögenswerte 7.580 5.376 1.442.191 1.377.634 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegebene Zusagen 4.505 5.331 Zu zahlende Dividenden 10.349 8.433 Ertragsteuerverbindlichkeiten 5.482 - Leasingverbindlichkeiten 1.228 852 21.564 14.616 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 4.419 3.931 Langfristige Verbindlichkeiten 35.655 93.900 Latente Steuern 90.193 76.234 151.831 188.681 Eigenkapital Grundkapital 1.695.357 1.675.940 Eingezahlte Überschüsse 59.209 63.567 Kumulierte sonstige Gesamtergebnis (90.890) (141.841) Defizit (373.316) (408.713) 1.290.360 1.188.953 1.442.191 1.377.634

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ (angepasst) (angepasst) Umsatzerlöse 60.364 47.391 115.280 92.438 Umsatzkosten (2.560) (1.628) (4.179) (2.987) Abschreibungen (7.613) (7.609) (15.357) (16.155) Bruttogewinn 50.191 38.154 95.744 73.296 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und administrative (5.938) (4.649) (10.897) (9.193) Geschäftsentwicklung (2.826) (1.528) (4.905) (2.539) Wertminderung von Lizenzgebühren - (49.558) - (49.558) Betriebsergebnis 41.427 (17.581) 79.942 12.006 Zinserträge 618 909 1.216 1.843 Finanzaufwendungen (1.124) (2.075) (2.854) (4.842) Wechselkursgewinne (Verluste) 665 (782) 825 (3.193) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen (2.113) (2.278) (5.865) (12.331) Sonstige (Verluste) Gewinne, netto (24) (259) (310) 1.478 Ergebnis vor Ertragsteuern 39.449 (22.066) 72.954 (5.039) Ertragsteuer (Aufwand) Rückerstattung (7.091) 6.650 (14.956) 792 Nettoergebnis 32.358 (15.416) 57.998 (4.247) Nettoergebnis (Verlust) je Aktie Unverwässert und verwässert 0,17 (0,08) 0,31 (0,02)

Dreimonatszeitraum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ (angepasst) (angepasst) Betriebliche Aktivitäten Nettoergebnis 32.358 (15.416) 57.998 (4.247) Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 2.171 1.651 4.260 3.220 Abschreibungen und Amortisationen 7.909 7.850 15.941 16.640 Wertminderung von Lizenzgebühren - 49.558 - 49.558 Veränderungen der erwarteten Kreditausfälle aus sonstigen Beteiligungen - - - (1.399) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 2.113 2.278 5.865 12.331 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden 24 259 310 (79) Währungsgewinne/-verluste (787) 770 (879) 3.207 Latente Steueraufwendungen (Erückerstattung) 1.065 (6.967) 8.307 (1.504) Sonstiges 166 111 270 225 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen nicht zahlungswirksamer Posten des Working Capital 45.109 40.094 92.072 77.952 Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Working Capital 6.356 (1.860) 5.382 (2.356) Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 51.375 38.234 97.454 75.596 Investitionstätigkeit Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen - (3.703) - (4.370) Erwerb von Finanzanlagen (995) - (12.359) - Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen - - - 3.847 Erwerb von Lizenz- und Stream-Rechten (17.929) - (23.214) - Sonstiges (456) (2) (473) (5) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (19.380) (3.705) (36.046) (528) Finanzierungstätigkeit Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten - - 10.437 - Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (40.000) (32.327) (70.000) (64.721) Ausübung von Aktienoptionen und im Rahmen des Aktienkaufplans ausgegebene Aktien 8.889 2.000 11.476 5.609 Gezahlte Dividenden (7.853) (7.403) (15.463) (15.083) Quellensteuern auf die Abgeltung von gebundenen und aufgeschobenen Aktienanteilen (5.732) - (6.385) (2.204) Sonstige (1.344) (714) (1.554) (1.002) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (46.040) (38.444) (71.489) (77.401) Abnahme der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel (14.045) (3.915) (10.081) (2.333) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel 601 (171) 611 (853) Netto-Rückgang der liquiden Mittel (13.444) (4.086) (9.470) (3.186) Barmittel - zu Beginn des Zeitraums 63.070 52.104 59.096 51.204 Barmittel - Ende des Zeitraums 49.626 48.018 49.626 48.018

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80614Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80614&tr=1



