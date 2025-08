Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Mittwoch das Wertpapier von Shopify . Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Mit einem Wertanstieg von 14,67 Prozent gehört heute der Anteilsschein von Shopify zu den besten Performern des Tages. Aktuell zahlen Käufer am Aktienmarkt für die Aktie 125,86 Euro.

