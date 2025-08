© Foto: Dall-E

Star-Analyst Tom Lee erwartet einen deutlichen Kursschub an den US-Börsen. Warum?Der prominente US-Analyst und Managing Partner von Fundstrat, Tom Lee, sieht die US-Aktienmärkte vor einem weiteren massiven Aufwärtsschub. In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärt Lee, dass die Bedingungen nun günstig seien, damit die US-Notenbank (Fed) mit Zinssenkungen beginnen könne - insbesondere nach der überraschenden Korrektur der US-Arbeitsmarktdaten für Juni durch das Bureau of Labor Statistics: Die ursprünglich gemeldeten 147.000 neuen Stellen wurden auf nur noch 14.000 nach unten revidiert. [spotify]4xRfcFqAmJMIARuQhAHwDo[/spotify] "Ich denke, die Daten bestätigen nur das, was wir bereits …