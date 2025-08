Weiterstadt (ots) -› Rund 160 Teilnehmer steigen vom 7. bis 10. August für den guten Zweck aufs Rad, darunter Sportler, Politiker, Prominente und viele mehr› Mit dabei sind etwa Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle als Schirmherrin der Veranstaltung sowie Schauspieler und Škoda Testimonial Johann von Bülow› Škoda Auto Deutschland stellt sechs Begleitfahrzeuge zur Verfügung und ist schon zum zwölften Mal Mobilitätspartner der Tour› Beim sechsten Socialride im Vorfeld der Tour sammelten Hobbyathleten bereits wichtige Spendengelder in Höhe von 54.202 Euro› Seit 1983 kamen dank der Tour der Hoffnung weit über 40 Millionen Euro an Spenden für den Kampf gegen Krebs bei Kindern zusammenBereits zum zwölften Mal ist Škoda Auto Deutschland Mobilitätspartner der Tour der Hoffnung, die Spendengelder für die Krebsforschung und krebskranke Kinder sammelt. Škoda begleitet auch die 42. Auflage der karitativen Veranstaltung vom 7. bis 10. August wieder mit sechs Fahrzeugen für die Organisatoren: ein Kodiaq als Führungsfahrzeug und fünf Octavia Combi. In diesem Jahr führt die Tour rund 160 Teilnehmer über 240 Kilometer von Gießen über Frankfurt am Main und Weiterstadt nach Oggersheim und besucht auch das Škoda Autohaus Ebert in Bensheim. Mit am Start sind etwa Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle, sie ist auch Schirmherrin der Veranstaltung, sowie Schauspieler und Škoda Testimonial Johann von Bülow.Libor Myška, Geschäftsführer Finanzen von Škoda Auto Deutschland, sagt: "Es ist für uns eine Ehre und eine Herzensangelegenheit, auch in diesem Jahr die Tour der Hoffnung tatkräftig zu unterstützen, die sich inzwischen bereits seit 42 Jahren im Kampf gegen den Krebs bei Kindern engagiert. Dass wir nun schon im zwölften Jahr mit im Sattel sitzen dürfen und beim Spendensammeln für diese wichtige Aufgabe helfen können, freut uns sehr. Das zeigt, dass die enge Verbundenheit von Škoda zum Radsport, die seit der Firmengründung als Fahrradhersteller vor 130 Jahren besteht, sich auf mehr als die Unterstützung großer Profiradrennen konzentriert."Viele Prominente radeln für den guten ZweckZusammen mit Petra Behle, die neben ihrem Olympiasieg auch neunmal Biathlon-Weltmeisterin war, und Schauspieler Johann von Bülow engagieren sich viele weitere Prominente mit ihrer Teilnahme für den guten Zweck. Zu den Startern gehören aus dem Fußball-Bereich etwa Weltmeister Jupp Kapellmann, Europameister und Trainer-Legende Felix Magath sowie der mehrmalige Welt-Schiedsrichter Markus Merk. Die vierfache Ruder Olympiasiegerin Katrin Boron, die zweimalige Ruder-Weltmeisterin Nicole Wingenfeld, Kanu-Olympiasiegerin Nicole Reinhardt, die aus dem Tour-Stopp Lampertheim stammt, und der ehemalige Schwimm-Weltrekordler und NOK-Präsident Klaus Steinbach tauschen ihr Element Wasser gegen den Rennradsattel. Diesen kennt Klaus Peter Thaler als fünfmaliger Weltmeister und ehemaliger Träger des Gelben Trikots der Tour de France natürlich bestens. Auch Libor Myška und weitere Mitarbeiter von Škoda Auto Deutschland sowie Mitarbeiter aus dem Škoda Autohaus Ebert in Bensheim, wo die Tour am Samstag Station macht, sind am Start.Traditionsstart: Tour der Hoffnung beginnt wieder in GießenDie 42. Auflage der Tour beginnt am Donnerstag traditionell in Gießen, wo die erste Teilstrecke nach 74,4 Kilometern auch endet. Tag zwei führt am Freitag über 83,3 Kilometer von Frankfurt am Main nach Butzbach, bevor am Samstag über 83 Kilometer von Weiterstadt nach Oggersheim gefahren wird. Nach der abendlichen Rückkehr nach Frankfurt steht am Sonntag für die Teilnehmer via Transfer die Rückreise nach Gießen an. Insgesamt absolvieren die Teilnehmer 1.410 Höhenmeter.Socialride für Jedermann in der sechsten AuflageIm Vorfeld der eigentlichen Tour der Hoffnung konnten Interessierte zwischen dem 19. und 27. Juli selbst Teil der Tour sein und Spenden für die gute Sache sammeln. Rund 600 Hobbyradler stellten sich während der sechsten Auflage dieses sogenannten Socialride der Aufgabe, 333 Kilometer zurückzulegen. Mitmachen konnte jeder individuell, egal ob auf dem Fahrrad, E-Bike, Indoortrainer oder ähnlichem. Pro gefahrenen Kilometer spendeten die Teilnehmer auf freiwilliger Basis 10 Cent. Insgesamt wurden dabei rund 176.000 Kilometer abgespult und 54.202 Euro für krebskranke Kinder 'erfahren'.Beginn als Tour Peiper 1983Die Tour der Hoffnung geht auf die Initiative des Mediziners Prof. Dr. med. Fritz Lampert zurück. Er leitete 1983 die Kinderkrebsstation Peiper an der Uniklinik in Gießen und schuf zusammen mit Presse- und Medienreferent Richard Brunnengräber die Idee für die ursprünglich als Tour Peiper bekannte Benefizfahrt. 1994 wurde sie in Tour der Hoffnung umbenannt. Seit 1983 kamen auf diese Weise weit mehr als 40 Millionen Euro an Spenden zusammen. 