Knapp 200 Menschen haben sich bei einer Beerdigung in einem Lagerhaus in San Francisco versammelt. Die Trauerfeier galt allerdings keinem Menschen, sondern dem eingestellten KI-Modell Claude 3 Sonnet von Anthropic. Am 21. Juli stellte Anthropic das KI-Modell Claude 3 Sonnet ein. Was für ein wachsendes KI-Unternehmen eine Routinemaßnahme war, war für andere ein Grund zur Trauer. Knapp 200 Fans des Modells veranstalteten deswegen in einem Lagerhaus ...

