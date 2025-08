Mainz (ots) -Woche 33/25Mi., 13.8.Bitte neue Ausdrucke und Beginnzeitkorrekturen ab 22.45 Uhr beachten:22.45 Die Spur (HD/UT)Ryanair - Die dunkle Seite des billigen FliegensFilm von Tom CariouFrankreich 2025Im Streaming: 13. August 2025, 17.00 Uhr bis 27. August 202523.15 Aline - The Voice of Love1.10 Sons of Neukölln1.40 Sons of Neukölln (VPS 1.35)2.00 Sons of Neukölln2.30 Sons of Neukölln (VPS 2.25)3.00 ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister (VPS 2.50)3.45 auslandsjournal (VPS 3.35)4.15 Die Spur (VPS 4.05/HD/UT)Ryanair - Die dunkle Seite des billigen FliegensFilm von Tom Cariou(von 22.45 Uhr)Frankreich 20254.45- frontal-Dokumentation (VPS 4.35)5.30 Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?("Bares für Rares - Händlerstücke" entfällt.)Woche 35/25Mi., 27.8.Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten:23.00 Always Hamburg (1) (VPS 22.59/HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 202923.30 Markus Lanz0.45 heute journal update1.00 Always Hamburg (2) (VPS 0.59/HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 2029_______________________zu Mi., 27.8.1.35 Always Hamburg (3) (HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 20292.05 Always Hamburg (4) (HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 20292.35 Always Hamburg (5) (HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 20293.10 Always Hamburg (6) (HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom HäusslerDeutschland 2025Im Streaming: 22. August 2025, 10.00 Uhr bis 30. Juni 20293.40 ZDF.reportage (HD/UT)Ehrenamt - Lohnt sich das?Film von Jessica Liss und Oliver Koytek(Erstsendung 17.11.2024)Deutschland 20244.10 plan b: Auf gute Nachbarschaft (HD/UT)Mehr Miteinander in der CityFilm von Joanna Michna(vom 16.8.2025)Deutschland/Niederlande 2024.40 plan b: Gemeinwohl statt Profit (VPS 4.15)5.10- hallo deutschland (VPS 4.45)5.30("auslandsjournal" sowie die Wiederholung, "Partyschlager" um 1.00 Uhr, 1.45 Uhr,2.30 Uhr und "ZDF.reportage: Deutschland, Schlagerland" entfallen.)Woche 36/25Sa., 30.8.Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.25 Always Hamburg (1) (VPS 0.24/HD/UT)Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.Film von Tom Häussler(vom 27.8.2025)Deutschland 20250.55 heute Xpress (VPS 0.25)1.00 heute-show spezial (VPS 0.30)1.30 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)The Commuter - Die Fremde im Zug3.05 Das Tal der geheimen Gräber (VPS 2.35)5.10- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 5.25)5.45(Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.)Woche 38/25Mo., 15.9.14.15 Die KüchenschlachtBitte Ergänzung beachten:Mario Kotaska sucht den Spitzenkoch(Bitte auch für Mi., 17.9. und Fr., 19.9.2025 beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6091820