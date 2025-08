Krypto News: Buyback-Programm von Pump.fun funktioniert - PUMP steigt 5,04 %

Pump.fun sorgt erneut für Schlagzeilen: Das kürzlich gestartete Buyback-Programm zeigt offenbar Wirkung. Die native Kryptowährung PUMP konnte in den letzten 24 Stunden um 5,04?% zulegen. Ist dies also der Beginn einer bullischen Trendumkehr?

PUMP-Coin ist nach dem Listing auf CoinMarketCap schnell im Wert eingebrochen

Die junge Kryptowährung PUMP hatte Anfang Juli für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrem Launch am 12. Juli schoss der Kurs auf bis zu 0,012?$ in die Höhe. Viele Meme-Coin-Trader hatten sich einiges von der nativen Kryptowährung der dahinter stehenden Meme-Coin-Launch-Plattform Pump.fun erhofft. Pump.fun hatte ja vor allem 2024 eine riesige Hype-Phase, in der mehrere Millionen Coins über die Plattform gelauncht wurden.

Der Kurs von PUP fiel nach der ersten Rallye enttäuschenderweise schnell zurück und es entwickelte sich ein Abwärtstrend. Schon am 18. Juli fiel PUMP unter 0,005?$ und zum Monatsende erreichte PUMP Tiefststände von kaum mehr als 0,002?$.

Quelle: Coinmarketcap.com

Seitdem scheint der Coin jedoch das Bottom etabliert zu haben und ist nicht noch tiefer eingebrochen. Stattdessen zeichnete sich in den letzten Tagen bereits wieder ein leichter Aufwärtstrend ab. Im Zuge des Aufschwungs der letzten vier Tage gelang es den Bullen bereits, die 0,003?$-Marke zurückzuerobern. Heute wird PUMP wieder bei 0,0034?$ gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt dadurch wieder bei 1,2 Milliarden?$, bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 500 Millionen?$.

Doch woher rührt die Kaufnachfrage und wie könnte es jetzt für PUMP weitergehen?

Buyback-Initiative und steigende Nachfrage stabilisieren den Kurs von PUMP

Die gesteigerte Nachfrage nach PUMP kann zum einen ganz klar auf eine Buyback-Initiative zurückgeführt werden, die die Entwickler von Pump.fun ins Leben gerufen haben. In den letzten Tagen soll das Team von Pump.fun 10.000 Solana-Coins mit einem Gegenwert von 1,83 Millionen $ in Buybacks von PUMP investiert haben.

Zudem wird nun offenbar auch ein großer Teil der durch Pump.fun generierten Gebühren für Buybacks aufgewendet. Außerdem investieren auch große Wale wieder massiv in PUMP und nutzen den aktuell günstigen Kurs für einen Einstieg.

Whale 0x9324 just went big on $PUMP!



In the past 4 hours, he bought 1.06B $PUMP($3.28M) spot and opened a 3x long position with 594M $PUMP($1.83M).https://t.co/Ks1FzP0mwh pic.twitter.com/CFwZN2uVMj - Lookonchain (@lookonchain) August 5, 2025

Pump.fun erfreut sich in den letzten Tagen ebenfalls wieder wachsender Beliebtheit. So wurden in den letzten Tagen über 13.000 neue Token gelauncht, was Pump.fun wieder zum führenden Launchpad auf Solana macht.

Die Buybacks und Wale-Investitionen führen natürlich zu direkt gesteigertem Kaufdruck und dürften den Anstieg der letzten Tage begünstigt haben. Sollte das Momentum weiter anhalten, könnte sich die aktuelle Rallye schnell weiter in Richtung 0,005 $ fortsetzen. In Anbetracht der Marktkapitalisierung von kaum mehr als 1 Milliarde Do$llar besteht im Vergleich zu Top-Altcoins noch deutliches Wachstumspotenzial.

Viele Anleger interessieren sich heute jedoch eher für Coins, die sogar noch vor ihrem ersten Börsenlisting stehen, also noch früher in ihrer Entwicklung sind als PUMP.

SNORT stellt heute eine spannende Investitionsalternative zu PUMP und Co dar

Bei SNORT handelt es sich um eine junge Kryptowährung, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befindet. Im Gegensatz zu etablierten Coins wie PUMP und Co. ist SNORT noch auf keiner Krypto-Börse gelistet, sondern kann ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Snorter erworben werden.

Hier ist der Kauf über das Vorverkaufs-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,1005 $ möglich. Es kamen bereits über 2,8 Millionen?$ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Die Presale-Coins können zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 155?% gestaked werden.

Quelle: Snorter-token.com

Spannend an Snorter ist, dass die Entwickler zum einen auf einen Meme Coin mit viraler Dynamik setzen, zum anderen aber auch Utility schaffen wollen, indem sie den sogenannten Snorter Bot entwickeln. Das soll ein Telegram-Trading-Bot sein, der es der Community ermöglicht, direkt in der Telegram-App im Chat ihre Lieblingskryptowährungen zu handeln.

Telegram-Trading wird in letzter Zeit immer beliebter, da es Anlegern eine besonders einfache und günstige Möglichkeit zum Krypto-Handel bietet. Der Snorter Bot baut auf der Solana Virtual Machine auf, um sich mit schnellen und günstigen Trades von der Konkurrenz abzuheben.

Jetzt in Snorter investieren

Falls es dem Projekt gelingt, sich am Markt zu etablieren, könnte davon auch der dahinter stehende Coin SNORT profitieren.

