New York (ots/PRNewswire) -Stavtar Solutions, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für das Geschäftsausgabenmanagement und die Kostenverteilung für komplexe Unternehmen wie alternative Vermögensverwalter, gab heute eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Mio. USD durch Elephant bekannt. Die Minderheitsbeteiligung wird die nächste Expansionsphase der Plattform vorantreiben, die die Art und Weise revolutioniert hat, wie komplexe Unternehmen ihre Geschäftsausgaben, Kostenverteilungen, Lieferanten, Verträge, Budgets, Zahlungen und vieles mehr verwalten. Sie wird weitere Produktinnovationen, den Ausbau der integrierten Zahlungsfunktionen innerhalb des Flaggschiffprodukts StavPay sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter vorantreiben, um der schnell steigenden Nachfrage gerecht zu werden.Stavtar wurde von Steven Petersen und Avtar Batth, einem ehemaligen CFO bzw. CTO, mitbegründet, um ein Problem zu lösen, das sie aus erster Hand kannten: Die überwältigende Abhängigkeit von manuellen Prozessen und Tabellenkalkulationen zur Verwaltung von Geschäftsausgaben und Kostenverteilungen im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung. Nach jahrelanger Erfahrung mit operativen Engpässen und fragmentierten Systemen machten sie sich daran, eine moderne, anpassbare und datengesteuerte Plattform zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen von Finanz- und Betriebsteams in Hedgefonds, Private-Equity-Gesellschaften, Family Offices und anderen komplexen Unternehmen zugeschnitten ist. Stavtar ist in den letzten drei Jahren um über 1300 % gewachsen und ist heute die Plattform der Wahl für mehr als 100 alternative Vermögensverwalter, die ein Vermögen von 2,4 Billionen USD verwalten. Die StavPay-Plattform unterstützt automatisierte Workflows für Lieferanten-, Vertrags- und Rechnungsmanagement, Spesenabrechnungen, Zahlungen an Dritte, Budgets, Steuererklärungen, benutzerdefinierte Berichte und vieles mehr. Sie transformiert den gesamten Prozess ihrer Kunden in einen Genehmigungs- oder Ablehnungsprozess und verschafft ihnen gleichzeitig in Echtzeit Einblicke in ihr Geschäft, wie sie diese noch nie zuvor hatten."Wir haben Stavtar entwickelt, um etwas zu verbessern, das wir nicht ignorieren konnten - veraltete, manuelle und isolierte Finanzprozesse, die leistungsstarke Teams behindern", so Steven Petersen, Mitbegründer von Stavtar. "Durch unsere Partnerschaft mit Elephant können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: innovative Lösungen für Unternehmen zu liefern. Wir freuen uns darauf, schneller zu wachsen, weiter voranzukommen und die Grenzen dessen, was mit Software für komplexe Unternehmen möglich ist, weiter zu verschieben.""Wir haben Stavtar entwickelt, um die tatsächlichen Probleme komplexer Unternehmen anzugehen", so Avtar Batth, Mitbegründer von Stavtar. "Diese Investition ermöglicht es uns, die Entwicklung eines skalierbaren, intelligenten Systems zu beschleunigen, das speziell auf die finanziellen und operativen Gegebenheiten von Managern alternativer Vermögenswerte und anderen anspruchsvollen Unternehmen zugeschnitten ist."Dieser Meilenstein versetzt Stavtar in die Lage:- Innovationen in seinem gesamten Lösungsportfolio voranzutreiben.- die Teams in den Bereichen Engineering, Implementierung, Kundenerfolg und Vertrieb zu vergrößern.- seine integrierte Zahlungsplattform weiterzuentwickeln, einschließlich virtueller Karten und Zahlungsfunktionen für Anbieter.- KI- und Mobilfunkfunktionen zu vertiefen, um CEOs, CFOs und Finanzteams die Kontrolle über die Unternehmensausgaben und Einblicke direkt in die Hand zu geben.- seine Präsenz auf vertikale Märkte auszuweiten, die an die alternative Vermögensverwaltung und andere ähnlich komplexe Geschäftsbereiche angrenzen.Peter Fallon, Partner bei Elephant, wird Mitglied des Vorstands von Stavtar. "Steve und Avtar haben eine bahnbrechende Plattform entwickelt, die komplexe, anspruchsvolle Herausforderungen löst, mit denen einige der anspruchsvollsten Unternehmen im Finanzsektor konfrontiert sind", so Fallon. "Wir freuen uns sehr, die Vision von Stavtar zu unterstützen und durch kontinuierliches Marktwachstum dazu beizutragen, ihre Wirkung zu vergrößern."Mit Niederlassungen in New York, Dallas, London, Mumbai und Bengaluru wächst Stavtar gezielt und bietet Finanzteams die Tools, die sie benötigen, um manuelle Arbeit zu eliminieren, operative Risiken zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und schneller voranzukommen.Informationen zu StavtarStavtar ist der führende Anbieter von SaaS-Lösungen für das Management von Geschäftsausgaben und die Zuordnung von Kosten, die speziell für die Finanzabteilung komplexer Unternehmen wie beispielsweise im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung entwickelt wurden. Stavtar hat seinen Hauptsitz in New York und ist weltweit in Dallas, London, Mumbai und Bengaluru vertreten. Das Unternehmen wurde von erfahrenen Fachleuten aus der Branche für alternative Vermögensverwaltung gegründet.Unsere führende Plattform für das Ausgabenmanagement und die Kostenzuordnung, StavPay, unterstützt über 100 führende alternative Vermögensverwalter, die zusammen ein Vermögen von mehr als 2,4 Billionen USD verwaltenWeitere Informationen finden Sie unter www.stavtar.com.Informationen zu ElefantElephant ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Bereiche Unternehmenssoftware, Verbraucher-Internet und Mobilfunkmärkte konzentriert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2736907/Stavtar_2025_Logo_PNG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stavtar-solutions-erhalt-55-mio-usd-von-elephant-zur-beschleunigung-des-wachstums-und-zum-ausbau-der-geschaftstatigkeit-302523349.htmlPressekontakt:Ganesh Iyer,Global Head of Marketing,Stavtar,giyer@stavtar.com,+1 212 479 2421Original-Content von: Stavtar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180500/6091836