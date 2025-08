Oy-Mittelberg (ots) -Der Allgäuer Bio-Pionier Primavera ist beim bundesweiten Wettbewerb "Beste Arbeitgeber für Frauen 2025" von Great Place To Work® prämiert worden. Die erstmalig vergebene Auszeichnung geht an Organisationen, die Frauen echte Perspektiven bieten - mit fairen Chancen, Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten. An dem Wettbewerb teilgenommen haben knapp 1.100 Unternehmen aller Größen mit insgesamt mehr als einer halben Million Mitarbeitenden."Mit einem Frauenanteil von mehr als 80 Prozent in der Belegschaft und fast ebenso viel bei den Führungskräften steht Primavera für eine Unternehmenskultur, in der Gleichberechtigung, Chancengleichheit und für Frauen besonders interessante Rahmenbedingungen eine Selbstverständlichkeit sind", sagt Ute Leube, Miteigentümerin von Primavera.Leube, die das Unternehmen gemeinsam mit Kurt L. Nübling 1986 gegründet hat, betont: "Mit ihrer Begeisterung, ihrem Fachwissen und ihrem Feingefühl prägen Frauen seit Anbeginn unsere Unternehmenskultur, unsere Führung und unseren Erfolg. Frauenförderung war für uns kein Thema, denn Gleichbehandlung und Fairness gehören prägend zu unseren Grundwerten." Leube selbst wurde bereits 2012 als "Unternehmerin des Jahres"* ausgezeichnet. Sie fungiert, nach langen Jahren in der Geschäftsführung, heute als Beirätin.Führung hat viele Gesichter - bei Primavera sind 80 Prozent weiblichIm Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen gibt es bei dem Hersteller zertifizierter Bio- und Naturkosmetikprodukte sowie hochwertiger Aromatherapie keine speziellen Initiativen zur Frauenförderung. "Programme sind dort gut und notwendig, wo ein Kulturwandel erforderlich ist - bei uns braucht es diesen Wandel nicht", so Geschäftsführer Kurt L. Nübling. 75 Prozent der weiblichen Führungskräfte bei Primavera wurden gezielt aus den eigenen Reihen entwickelt - ein klares Zeichen für nachhaltige Talentförderung und gelebte Chancengleichheit.Zu den Vorteilen, von denen Frauen und Männern bei Primavera profitieren, zählen unter anderem flexible Arbeitszeiten und -orte, Unterstützung beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit, eine Kinderferienwoche mit Betreuung sowie umfangreiche Angebote zur Gesundheitsförderung.Perspektive von Frauen entscheidetBei der Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber für Frauen 2025" steht die Perspektive von Frauen im Mittelpunkt. Grundlage ist eine anonyme, repräsentative Befragung der Mitarbeitenden. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Förderung, Respekt sowie die Identifikation mit der eigenen Arbeit und dem Unternehmen. Ergänzend wurde erhoben, welche Maßnahmen das Unternehmen zur Förderung der Chancengleichheit, Diversität und Gender Balance umgesetzt hat. Hierbei werden u. a. auch Personalstatistiken wie das Geschlechterverhältnis auf Führungsebenen oder bei Neueinstellungen betrachtet.Für das aktuelle Great Place To Work® Format "Deutschlands Beste Arbeitgeber für Frauen 2025" wurden deutsche Unternehmen aller Branchen und Größen berücksichtigt. Sie nutzen die Befragungsergebnisse und Impulse vonseiten der Mitarbeitenden sowohl für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur als auch für ein überzeugendes Employer Branding.Zum vierten Mal bei den "Besten Arbeitgebern" in Bayern und im AllgäuPrimavera war erst im Frühjahr zum vierten Mal in Folge von "Great Place to Work®" als einer der "Besten Arbeitgeber in Bayern und im Allgäu" ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb bewertet Firmen aufgrund unterschiedlicher Kriterien anhand anonymer Mitarbeiterbefragungen und einer Analyse der Unternehmenskultur. Besonders hervorgehoben wurde erneut das faire Miteinander bei Primavera, das die Zusammenarbeit der Beschäftigten prägt. Rückmeldungen aus Mitarbeiterbefragungen bestätigen regelmäßig, dass eine zugewandte Atmosphäre, Freundlichkeit und Fairness eine große Rolle spielen.Für den Allgäuer Mittelständler und Bio-Pionier ist die erneute Auszeichnung die logische Konsequenz seiner tagtäglich gelebten wertschätzenden Unternehmensphilosophie.* 26. Prix Veuve Clicquot für die Unternehmerin des Jahres 2012 für Ute Leube (https://www.portalderwirtschaft.de/handel-wirtschaft-finanzen-banken-versicherungen/170787/26-prix-veuve-clicquot-fuer-die-unternehmerin-des-jahres-2012-fuer-ute-leube.html)https://greatplacetowork.de/beste-arbeitgeber-frauen/UNTERNEHMENPioniergeist, ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln bestimmen seit 1986 das durchweg "grüne" Geschäftskonzept von PRIMAVERA LIFE. Als Wegbereiter und führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe. Dazu kooperiert es direkt mit derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit. In der AKADAMIE teilt PRIMAVERA außerdem sein fundiertes Erfahrungswissen mit Fachkräften, Expert*innen und Freund*innen. Das PRIMAVERA-Sortiment umfasst rund 440 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin sowie im Onlineshop anbietet. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com