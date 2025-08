Strategy-Insider tätigen millionenschwere Aktienkäufe - Signal für Bitcoin-Rallye?

Strategy kauft beständig weiter Anteile am Bitcoin und bringt es inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Doch nun haben Insider bei der Holding zugeschlagen und massiv Aktien gekauft. In der vergangenen Woche gab es zwei sehr überraschende Käufe, während das Unternehmen selbst weiter beim Bitcoin zugreift und sein Gesamtvolumen auf 628.791 BTC ausweitet.

Millionenschwere Insider-Käufe bei Strategy sorgen für Aufsehen

Strategy ist eines der erfolgreichsten Krypto-Unternehmen aller Zeiten, obwohl die Strategie eigentlich extrem simpel ist: Bitcoin durch Kapitalerhöhungen bzw. Fremdfinanzierungen kaufen und langfristig halten. Inzwischen hält das Unternehmen rund drei Prozent aller Bitcoins. Während es bei Strategy normalerweise immer wieder Insiderverkäufe gibt, wie von CEO Michael Saylor, der ihm zugeteilte Aktienoptionen als Teil seiner Vergütung zu Geld macht, gab es in der vergangenen Woche zwei sehr überraschende Käufe.

Peter Briger Jr. (Director bei Strategy) erwarb 220.000 Aktien zum Kurs von 90 US-Dollar pro Stück. Der Gesamtwert der Transaktion belief sich auf 19,8 Millionen US-Dollar. Der Manager hatte zuvor noch keine Anteile am Unternehmen besessen. Phong Le (President & CEO bei Strategy) erwarb 5.500 Aktien zum Preis von 90 US-Dollar pro Aktie für insgesamt 495.000 US-Dollar. Insiderkäufe gelten dabei tendenziell als bullisches Signal für den Verlauf einer Aktie, da die Personen, die sich bestens mit dem Unternehmen auskennen, womöglich neue Chancen sehen.

Strategy akkumuliert weitere 21.021 Bitcoin für 2,5 Milliarden Dollar

Während bei Strategy die Insider massiv Aktien kaufen, greift das Unternehmen selbst weiter beim Bitcoin zu. Konkret akkumulierte der Konzern in der vergangenen Woche 21.021 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 117.256 US-Dollar. Damit steigt das Gesamtvolumen, das das Unternehmen hält, auf 628.791 BTC. Der mittlere Einstiegskurs liegt bei 73.000 US-Dollar.

Möglich gemacht wurde der neue Kauf durch die Ausgabe von Vorzugsaktien. In der vergangenen Woche waren "Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock" zu je 90 US-Dollar emittiert worden. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte die gigantische Summe von 2,5 Milliarden Dollar eingenommen werden, ursprünglich waren lediglich 500 Millionen US-Dollar geplant gewesen. Die Nachfragewelle von Strategy geht also immer weiter, was sich tendenziell auch positiv auf die Kurse der Mutter aller Kryptowährungen auswirken kann.

Bitcoin Hyper Presale sammelt 6,7 Millionen Dollar für Layer-2-Innovation

Wer bullisch für den Bitcoin ist, sollte nicht nur auf den Coin selbst setzen. Das Bitcoin Hyper Projekt bietet für Anleger die Möglichkeit, von der Weiterentwicklung des Bitcoins und des Ökosystems zu profitieren. Durch eine Layer-2-Applikation soll es nun möglich werden, Staking, Lending und vieles mehr zu betreiben. Das würde eine deutliche Erweiterung der bisherigen Funktionen bei BTC bedeuten. Zusätzlich winken hyperschnelle Transaktionen.

Möglich gemacht wird dies durch Bitcoin Hyper, da das Projekt auf die Solana Virtual Machine setzt. Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Umfeld möglich gemacht. Im Zielsystem werden die Coins als synthetische Tokens dargestellt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems eingesetzt werden können. Deutliches Interesse von Investoren zeigt sich bereits im Presale: Das Projekt hat satte 6,7 Millionen US-Dollar binnen kurzer Zeit einsammeln können und täglich werden es mehr.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.