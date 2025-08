Ethereum stabilisiert sich über wichtiger Unterstützungszone - Snorter Bot Token im Fokus

Zur Wochenmitte zeigt sich Ethereum weiterhin über einer bedeutenden Kursregion stabil. Die aktuelle Mikro-Unterstützung zwischen 3.430 und 3.581 US-Dollar hatte sich bereits in vorangegangenen Einschätzungen als potenzielle Zone für eine Korrektur im Rahmen von Welle 2 abgezeichnet. Trotz eines ersten Anstiegs nach oben fehlt bislang der nötige Schwung, um diesen als vollständige Fünf-Wellen-Bewegung einzuordnen - aktuell deutet vieles eher auf ein klassisches ABC-Muster hin.

Elliott-Wellenanalyse zeigt gemischte Signale

Während zahlreiche Altcoins bereits fünfteilige Anstiege vom jüngsten Wochentief verzeichnen konnten, scheint Ethereum in diesem Zyklus etwas zurückzubleiben. Daraus ergibt sich die Annahme, dass die erste Welle womöglich nur dreiteilig verlief - was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass auch die Folgebewegungen vorerst eher korrektiv als impulsiv bleiben könnten.

Ein bullischer Verlauf ist weiterhin möglich, solange die Marke bei 3.430 US-Dollar nicht nach unten durchbrochen wird. Das formale Ungültigkeitsniveau dieser Struktur liegt sogar erst bei 3.355 US-Dollar. Erst bei einem Rückfall darunter müsste die gesamte Wellenzählung infrage gestellt und neu aufgesetzt werden.

Technische Marken und Kursziele im Detail

Obwohl sich die Aufwärtsbewegung derzeit noch ohne nennenswerte Dynamik präsentiert, ergibt sich ein technisch klares Bild. Die Korrekturbewegung folgt einer sauberen ABC-Struktur - was als Hinweis gewertet werden kann, dass ein Boden nicht mehr allzu fern ist. Kurzfristig relevante Marken liegen bei 3.523 und 3.456 US-Dollar, die als temporäre Haltezonen dienen könnten.

Ein Anstieg über das Hoch der B-Welle bei 3.695 US-Dollar wäre ein erstes Signal für eine mögliche Trendwende. Sollte anschließend auch das Hoch von Welle 1 bei 3.736 US-Dollar überschritten werden, wäre der Weg in Richtung 4.100 US-Dollar frei. Falls es hingegen zu einem weiteren Rücksetzer kommt, könnte die nächste größere Unterstützungszone zwischen 3.258 und 3.091 US-Dollar liegen.

Snorter Bot Token revolutioniert Meme-Coin-Trading

Gerade in Phasen mit verhaltenen Bewegungen bei den großen Kryptowährungen steigt das Interesse an innovativen Projekten, die auf neue Markttrends setzen. Der Snorter Bot Token ($SNORT) steht im Mittelpunkt eines aktuellen Meme-Hypes, welcher mit LetsBonk neu aufgefacht ist. Mit einem laufenden Presale kurz vor der 3-Millionen-US-Dollar-Marke setzt das Projekt auf automatisiertes Meme-Coin-Trading über Solana-Launchpads wie LetsBonk.

Herzstück von Snorter ist ein intelligenter Telegram-Bot, der Mempools und dezentrale Handelsplätze in Echtzeit analysiert. Sobald neue Liquiditätspools entstehen, reagiert das System innerhalb von Millisekunden und platziert automatisch Kaufaufträge. Ein klarer Vorteil liegt bei den Handelsgebühren: Nur 0,85 Prozent fallen für SNORT-Holder an - das liegt deutlich unter den Kosten bei Plattformen wie Maestro oder Banana Gun. Besonders spannend: Pump.fun verliert laut Dune Analytics zunehmend an Bedeutung, während Launchpads wie LetsBonk das Ruder übernehmen - und Snorter ist genau dort aktiv.

