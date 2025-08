Videoplattform Rumble integriert Lightning Network für Bitcoin-Zahlungen

Die seit 2013 existierende Videoplattform Rumble, die sich als Alternative zu YouTube etabliert hat, erweitert ihre Krypto-Integration. Nach der Implementierung von Bitcoin- und USDT-Zahlungen sowie dem Aufbau einer Krypto-Reserve plant das Unternehmen nun die Integration des Lightning Networks für eine verbesserte Nutzererfahrung bei kleineren Transaktionen.

Rumble setzt auf Lightning Network für Trinkgelder

Rumble hat bereits Ende Januar dieses Jahres Bitcoin- und USDT-Zahlungen über die eigene Wallet implementiert und sich für eine Krypto-Reserve entschieden. Im März erwarb das Unternehmen 188 BTC für umgerechnet 17,1 Millionen USD, wobei insgesamt bis zu 20 Millionen USD investiert werden sollen.

Da die Zahlungen mit der Bitcoin-Blockchain aufgrund von Wartezeiten von mehr als 10 Minuten und Gebühren von über 1 USD pro Transaktion eine schlechte Nutzererfahrung bieten, soll nun das Lightning Network implementiert werden. Speziell für Trinkgelder wird diese Lösung eingeführt, da ansonsten die Transaktionsgebühren über den kleinen Transaktionsbeträgen liegen könnten. Das Lightning Network kann die Gebühren im Vergleich zur Bitcoin-Basischain um bis zu 90 Prozent verringern und die Transaktionsgeschwindigkeit auf weniger als eine Sekunde reduzieren.

Herausforderungen des Lightning Networks

Obwohl das Lightning Network wesentlich niedrigere Gebühren und höhere Geschwindigkeit bietet, konnte es sich bisher nicht wirklich durchsetzen, sodass häufig stattdessen die Bitcoin-Basisschicht verwendet wird. Nutzer müssen zunächst einen Kanal über eine On-Chain-Transaktion eröffnen, wofür initial hohe Kosten anfallen. Dies gilt auch für das Hinzufügen von Kapital und die Kanal-Schließung.

Mit dem Lightning Network ist auch eine gewisse technische Komplexität verbunden, wobei Kanalverwaltung, Watchtower-Integration und Kapitalallokation beachtet werden müssen. Außerdem besteht das Risiko einer Zentralisierung durch sogenannte Hubs mit hoher Kapazität. Weitere Kritikpunkte sind Offline-Risiken aufgrund betrügerischen Kanalverhaltens und die Möglichkeit von Kapitalverlusten durch fehlerhafte Backups.

Bitcoin Hyper Presale bietet innovative Layer-2-Lösung

Als Alternative zum Lightning Network hat sich Bitcoin Hyper entwickelt, eine leistungsfähige und nutzerfreundliche Skalierungslösung. Diese ergänzt die Bitcoin-Basisschicht mithilfe der SVM mit einer auf Solana aufbauenden Layer-2, welche für bessere Skalierbarkeit und größere Funktionalität sorgt. Während das Lightning Network theoretisch auf 42 Millionen TPS kam, lässt sich Solana über Hardwarebeschleunigung theoretisch unendlich skalieren.

Bei Bitcoin Hyper müssen Nutzer nicht erst einen Kanal erstellen oder einen Hub finden. Stattdessen werden die Bitcoins nur einmal über eine Bridge in gewrappte BTC gewandelt und können praktisch sofort verwendet werden. Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat bisher 7,32 Millionen USD eingenommen. Für die nächsten 28 Stunden werden die HYPER-Token für 0,01255 USD angeboten, danach erfolgt eine Preiserhöhung. Anleger erhalten die Möglichkeit, ihre Coins zu staken und ein passives Einkommen von derzeit 147 Prozent pro Jahr zu erhalten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.