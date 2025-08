Krypto News: Bitcoin-Rallye auf neues ATH würde 18 Milliarden $ Liquidationskaskade auslösen

Die aktuelle Konsolidierung des Bitcoin-Kurses sorgt unter Anlegern für Nervosität. Doch durch steigenden Pessimismus könnte sich auch eine explosive Trendwende anbahnen. Sollte BTC in den kommenden Wochen erneut in Richtung Allzeithoch steigen, würden Short-Positionen im Milliardenwert liquidiert werden. Steht also wieder erwarten eine ATH-Rallye bevor?

Marktsentiment richtet sich zunehmend gegen Bitcoin und immer mehr Trader sind Short positioniert

Bitcoin hat erst vor weniger als einem Monat seine Rallye auf sein bisheriges Allzeithoch bei 123.091?$ erlebt. Seitdem verzeichnet der Kurs eine Konsolidierung. Zunächst wurde BTC zwischen 115.000?$ und 120.000?$ gehandelt, war dann jedoch im Verlauf der letzten Woche aus dieser Konsolidierungs-Range ausgebrochen und auf zwischenzeitlich nur noch 112.000?$ zurückgefallen.

Seitdem wird BTC zwischen 113.000?$ und 115.000?$ gehandelt, und immer mehr Investoren scheinen eine größere Korrektur zu befürchten. Die Marktkapitalisierung ging wieder auf 2,27 Billionen?$ zurück, und das Handelsvolumen liegt bei circa 50 Milliarden?$ pro Tag.

Aufgrund des wachsenden negativen Sentiments vieler Marktteilnehmer positionieren sich offenbar auch viele Trader short gegenüber BTC. Das geht aus neuesten Daten zu den Liquidationswerten von Bitcoin-Short-Positionen hervor. Konkret geht es um 18 Milliarden?$ an Bitcoin-Short-Positionen, die ihren Liquidationspreis zwischen dem aktuellen Kursniveau und der 125.000?$-Marke haben.

ALERT: Over $18 billion worth of Bitcoin short positions are at risk of liquidation if $BTC reaches $125,000. pic.twitter.com/rHdlJHjhBc - Cointelegraph (@Cointelegraph) August 6, 2025

Das drückt natürlich erst einmal auf den Bitcoin-Kurs. Falls es wider Erwarten aber dennoch zu einer ATH-Rallye kommen würde, bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Liquidationskaskade kommt. Eine Liquidationskaskade entsteht, wenn viele gehebelte Short-Positionen bei steigenden Kursen nacheinander liquidiert werden. Das bedeutet, dass Positionen automatisch geschlossen werden, um Verluste zu begrenzen. Dies erzeugt zusätzliche Kauforders am Markt, was den Preis weiter steigen lässt, was wiederum weitere Shorts liquidiert. Der entstehende Dominoeffekt kann den Kurs schnell stark nach oben treiben.

Dementsprechend könnte eine Liquidationskaskade der Rallye noch einmal neues Momentum geben und den Bitcoin-Kurs schnell jenseits der 125.000?$-Marke katapultieren.

Leitzinshoffnungen und mögliche ETF-Genehmigungen könnten BTC-Rallye begünstigen

Es gibt einige Faktoren, die das in den kommenden Tagen oder Wochen auslösen könnten. So erwartet man makroökonomisch noch Neuigkeiten aus den USA in Bezug auf die Neubesetzung der Chefposition der FED. Trump hat ja angekündigt, den bisherigen Leiter Jerome Powell entlassen zu wollen, da sich dieser gegen Leitzinssenkungen gestellt hatte.

Sollte eine Trump-freundliche Neubesetzung der Stelle stattfinden, würde das die Chancen auf baldige Leitzinssenkungen deutlich erhöhen und könnte sowohl den traditionellen Finanzmärkten als auch dem Krypto-Markt weiteres Momentum verschaffen.

Zudem könnten auch News rund um die nationale Krypto-Reserve der USA oder mögliche Altcoin-Spot-ETF-Genehmigungen dem Krypto-Markt zu weiterem Wachstum verhelfen.

Wichtigstes Ziel der Bitcoin-Bullen ist es nun, den Preis stabil über 112.500?$ zu halten und eine Korrektur unter dieses Niveau zu verhindern. Sollte der Kurs dennoch unter diese Preismarke abrutschen, würde eine größere Korrektur in Richtung 100.000?$ drohen.

Bis zum Jahresende halten die meisten Analysten eine Fortsetzung des Bitcoin-Booms jedoch für das wahrscheinlichere Szenario. Von einer solchen Rallye könnten dann auch junge Altcoin-Projekte profitieren.

HYPER könnte maßgeblich von einer Kryptorallye profitieren

Bei HYPER handelt es sich um einen Coin, der noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Noch kein Börsenlisting ist erfolgt, noch kein offener Handel ist möglich. Stattdessen kann ausschließlich über die Website des dahinterstehenden Projekts Bitcoin Hyper investiert werden.

Hier läuft aktuell noch der Presale der Kryptowährung. Über ein Vorverkaufs-Widget können Anleger gerade noch möglichst früh und günstig einsteigen. Ein HYPER-Coin kostet aktuell nur 0,01255 $, und es kamen bereits über 7,3 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Im Presale erworbene Coins können zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 147?% gestaked werden.

Das große Interesse geht vor allem darauf zurück, dass die Entwickler mit Bitcoin Hyper das Ziel verfolgen, BTC um eine funktionierende Layer-2-Blockchain zu erweitern. Bis heute hat Bitcoin ja nur seine Layer-1-Blockchain, welche inzwischen kaum noch konkurrenzfähig ist. Transaktionen sind teuer, und eine Nutzung für DeFi-Anwendungen oder für Mikropayments ist dementsprechend kaum sinnvoll.

Eine eigene Layer-2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte hier Abhilfe schaffen, indem Transaktionen ausgelagert und deutlich beschleunigt werden. Bitcoin Hyper baut auf der Solana Virtual Machine auf, was Transaktionen extrem schnell und günstig machen soll.

Das Wachstumspotenzial ist, in Anbetracht des aktuellen Bitcoin-Bull-Runs und der wachsenden Nachfrage nach der Leitwährung des Kryptomarkts, groß und viele Anleger nutzen die Gelegenheit, sich jetzt noch günstig zu positionieren.

