© Foto: Dall-E

Mit starken Quartalszahlen und zweistelligen Kursgewinnen begeistern zur Wochenmitte die Aktie von Shopify und Wix.com. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch? Nicht AMD und SMCI, sondern Shopify und Wix.com räumen ab! Wenngleich inzwischen 6 der 7 Magnificent-Seven-Werte ihre Quartalszahlen vorgelegt haben, läuft die Berichtssaison noch immer auf Hochtouren und sorgt so für mächtig Bewegung bei vielen Einzelwerten. So sind am Mittwoch nach schwachen Zahlen beispielsweise die Anteile von AMD und Super Micro Computer von empfindlichen Verlusten betroffen. Am anderen Ende der Kurstafeln sorgten vor allem Arista Networks (zum Earnings-Bericht geht es hier entlang) sowie Shopify und Wix.com für …