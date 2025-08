Steigt Bitcoin bis Jahresende auf 250.000 USD durch die neue BTC-L2?

Über die vergangenen 24 Stunden konnte Bitcoin wieder 1,98 % steigen, da er nach der Bodenbildung von dem Optimismus der Aktien und den Hoffnungen bezüglich einer Zinssenkung in den USA im September angetrieben wird. Denn somit kann weitere Liquidität in den Krypto-Markt strömen und die Preise anheben.

Derzeit notiert Bitcoin 7,02 % unter seinem letzten Allzeithoch aus dem Juli von 123.091,61 USD, was den Fundstrat-Geschäftsführer Tom Lee optimistisch stimmt. So geht er davon aus, dass BTC noch bis Jahresende einen Preis zwischen 200.000 und 250.000 USD erreichen könnte.

Bis dahin sind es noch anderthalb Quartale, sodass mit Bitcoin Hyper einer der größten Katalysatoren die Rally in diesem Jahr noch einmal anheizen kann. Dieses Projekt plant mithilfe der SVM (Solana Virtual Machine) eine Layer-2 direkt auf der Bitcoin-Basischain zu errichten, womit es sich um das erste Projekt dieser Art handelt.

Frühe Anleger haben Bitcoin Hyper bereits mit mehr als 7,32 Mio. USD unterstützt, wobei die Mittelzuflüsse aufgrund des jüngsten Interesses an den Layer-2s noch einmal zugenommen haben.

Bereits heute könnte der ICO 7,5 Mio. USD überschreiten und es verbleiben fortan nur noch 27 Stunden, um den HYPER-Coin in der aktuellen Phase für 0,01255 USD zu kaufen.

Historisches Muster und technologische Erweiterungen machen 250.000 USD möglich

Nach den Korrekturen des Wirtschaftswachstums am 1. August, lag der ISM Services PMI bei 50,1 und somit deutlich unter den erwarteten 51,5. Aufgrund der schwächeren Wirtschaftsdaten wurden zuletzt auch die Risikoanlagen wie Bitcoin belastet.

Somit kam es am Dienstag kurzfristig zu einer Korrektur bis auf 112.000 USD. Zuletzt konnte sich Bitcoin hingegen aufgrund der gestiegenen Erwartungen an die Fed bezüglich Zinssenkungen erholen.

Bisher hat BTC dennoch nicht wieder sein vorheriges Allzeithoch vom 14. Juli von 123.091,61 USD erreicht. Stattdessen notierte er sogar die meiste Zeit unter 120.000 USD, mit Ausnahme von einem kurzen Anstieg am 18. Juli.

Dennoch bleibt der Krypto-Experten Tom Lee weiterhin optimistisch bezüglich seines Bitcoin-Kurszieles für dieses Jahr in Höhe von bis zu 250.000 USD. So hat er seine Prognose zuletzt noch einmal in einem Podcast mit Natalie Brunell wiederholt.

Seine Analyse stützt Lee darauf, dass Bitcoin zunehmend als Ersatz für Gold an Bedeutung gewinnt. Über die Zeit soll BTC deshalb noch einen Kurs in Höhe von 1 Mio. USD erreichen. Aber auch der Vierjahreszyklus von Bitcoin, der auf die Halvings zurückzuführen ist, in Zusammenhang mit der langfristigen, institutionellen Nachfrage unterstützen diese These.

Da nun bei einem Bitcoin-Preis von 120.000 USD neue Positionen aufgebaut werden, rechnet er noch vor Jahresende mit einem BTC-Kurs von 250.000 USD.

Auf den ersten Eindruck mag dies etwas optimistisch scheinen. Jedoch hat die Geschichte immer wieder gezeigt, dass die Bitcoin-Skeptiker überrascht wurden. Daher ist auch dieses Mal eine solche Bewegung im Rahmen des Möglichen, zumal noch der Oktober und November bevorstehen, welche historisch die größten Anstiege verzeichnet haben.

Außerdem könnte Bitcoin dieses Mal seine Rally in Richtung des Kursziels von Lee fortführen, da inzwischen Bitcoin Hyper gestartet wurde, welches BTC in einer unübertroffenen Geschwindigkeit und Effizienz programmierbar macht.

Bitcoin Hyper errichtet Brücke zwischen BTC-Sicherheit und L2-Leistung

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich um die erste Layer-2, welche die SVM integriert und dApps ermöglicht, die die hohe Geschwindigkeit und die Kosteneffizienz von Solana nutzen. Dies geschieht mithilfe einer Brücke, mit der die Bitcoins gesperrt und als gewrappte Version auf der Layer-2 bereitgestellt werden.

Die neue Version von BTC kann dann frei innerhalb der dezentralen Anwendungen des Ökosystems genutzt werden. Somit profitieren die Nutzer und Entwickler von praktisch sofortigen Transaktionen und Gebühren von annähernd null. Dabei stellt Bitcoin die primäre Währung des Ökosystems dar.

Mithilfe dieser gewrappten BTC werden die Möglichkeiten für Bitcoin auf zahlreiche weitere Märkte expandiert. Dies sind etwa DeFi, Spiele, Memecoins, RWAs und viele mehr. Das neue Bitcoin-Ökosystem und dessen Nützlichkeit dürften sich auch förderlich auf die Bewertung von BTC und HYPER auswirken. Zudem wird für eine starke Verbindung der beiden Projekte gesorgt.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1952009769008718153

Ebenfalls positiv ist Bitcoin Hyper für den BTC-Preis, da über die Brücke und die Sperrung das Bitcoin-Angebot aus dem Umlauf entfernt wird. Somit können sie nicht auf den Markt verkauft werden, während die Bitcoin-Börsenbestände rapide fallen.

Zu jeder Zeit können die Nutzer ihre über die Bridge eingezahlten Bitcoins wieder zurückfordern. In diesem Falle wird die gewrappte Version über Burnings vernichtet und die ursprünglichen Bitcoins wieder freigeschaltet.

Demnach spielt BTC eine entscheidende Rolle in dem Ökosystem von Bitcoin Hyper. Denn ohne die in der Bridge gesperrten Assets könnten die Anwendungen des Ökosystems nicht funktionieren.

Dabei erhält die Skalierungsebene die Geschwindigkeit von Solana und sichert die Verbindung über Bitcoin, womit sie das Beste aus beiden Chains vereint. Zudem kann somit die hohe Bitcoin-Liquidität produktiv genutzt werden.

Transaktionen, dApps und Upgrades werden von HYPER angetrieben

Der native HYPER-Coin stellt das Zahlungsmittel für die Transaktionen, die Smart-Contract-Interaktionen und die dApp-Nutzung dar. Die gewrappten Bitcoins sind hingegen ein Tauschmittel innerhalb der dApps, wobei die HYPER-Token für die Zahlung der Transaktionsgebühren verwendet werden.

Ebenso lässt sich HYPER staken, um auf diese Weise das Ökosystem zu unterstützen. Im Gegenzug werden die Teilnehmer mit attraktiven Zinsen belohnt. Künftig soll auch eine dezentrale Governance hinzukommen, sodass der Token Stimmrechte gewährt.

Außerdem wird HYPER einen stufenweisen Zugang von dApps, DeFi-Protokollen und anderen Premiumdiensten freischalten. Ebenso werden zur Förderung des Ökosystemwachstums Entwicklerteams mit dem Token belohnt.

Deshalb spielt der HYPER-Coin eine so große Rolle für die Nutzer, welche erkennen, dass Bitcoin durch die neue Layer-2 einen deutlichen Entwicklungsschub macht. Dieser Wertzuwachs könnte sich auch bei dem HYPER-Token bemerkbar machen, wenn die Akzeptanz und Adoption zunehmen.

Zudem profitiert Bitcoin Hyper von dem wachsenden Interesse an Layer-2s wie Mantle (MNT), Optimism (OP), Arbitrum (ARB) und Immutable (IMX), wobei insbesondere die führende Blockchain eine größere Nachfrage verzeichnen könnte. Als erste SVM-betriebene Bitcoin-Layer-2 bietet HYPER eine Möglichkeit, um die Akzeptanz und Nützlichkeit von Bitcoin zu steigern.

https://www.coingecko.com/en/categories/layer-2key-stats

Startet Bitcoin Hyper noch in diesem Monat?

Bisher wurden noch keine näheren Details bezüglich des Starts der Layer-2 von Bitcoin Hyper genannt. Allerdings deutet das hohe Finanzierungstempo darauf hin, dass dies schon deutlich früher geschehen könnte, als man erwartet.

Denn die Möglichkeit für ein Investment während des Presales wird wie üblich schon schnell vorbei sein. Bisher hat das Projekt 7,32 Mio. USD eingenommen, mit denen die Entwicklung bereits finanziert wird.

Daher könnte das Mainnet auch noch in diesem Quartal gestartet werden. Somit sind in diesem Jahr auch noch deutlich höhere Bitcoin-Bewertungen möglich. Ebenso könnte der HYPER-Coin dann schon wesentlich teurer sein.

Noch können Sie sich den Token über den Vorverkauf unter dem späteren Listungspreis sichern. Öffnen Sie dafür einfach die Bitcoin-Hyper-Website und synchronisieren eine Wallet mit dieser. Danach können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen zahlen.

Die optimale Erfahrung bei Presales bietet die Best Wallet, welche unter anderem für diesen Zweck verbessert wurde. So können Sie über diese auch direkt über "Upcoming Tokens" an dem Presale von Bitcoin Hyper teilnehmen. Ebenso lassen sich die Bestände hierüber leichter beanspruchen.

Lassen Sie sich keine Ankündigungen von Bitcoin Hyper entgehen und folgen dem Projekt auf Telegram und X.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

