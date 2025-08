Buchanan ist ehemaliger CFO und COO von Silk Road Medical, wo er erfolgreich ein Medizintechnikunternehmen in der Wachstumsphase skalierte, das schließlich von Boston Scientific übernommen wurde.

Buchanan, früher Risikokapitalgeber bei der Vertical Group, ist außerdem aktiver Investor, Berater und Vorstandsmitglied mehrerer innovativer Medizintechnikunternehmen und Gesundheitsinvestitionsfonds.

EINDHOVEN, Niederlande, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD und US OTCQX: ONWRY), das führende Neurotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei Therapien zur Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit, Funktion und Unabhängigkeit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen (Spinal cord injury, SCI) und anderen Bewegungseinschränkungen leistet, gibt heute die Ernennung von Lucas Buchanan als nicht geschäftsführendes Mitglied seines Vorstands bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Lucas Buchanan in unserem Vorstand willkommen zu heißen", so Dave Marver, CEO von ONWARD Medical. "Herr Buchanan verfügt über einzigartige und wertvolle Erfahrungen als Unternehmer, Investor und Führungskraft. Außerdem hat er erfolgreich ein Medizintechnikunternehmen an die NASDAQ gebracht, es vergrößert und einen Exit erzielt. Er bringt ideale Voraussetzungen mit, um unserem Vorstand beizutreten, während wir unser Geschäft ausbauen und unsere Vision weiterverfolgen."

"ONWARD ist ein wirklich einzigartiges Unternehmen, das von einem inspirierenden Leitbild und atemberaubender Technologie angetrieben wird. Das Unternehmen gibt Menschen mit Rückenmarksverletzungen und anderen Bewegungsbeeinträchtigungen Hoffnung", so Buchanan. "Ich freue mich darauf, Dave und das Team dabei zu unterstützen, ihre Ambitionen zum Nutzen von Millionen Menschen weltweit zu verwirklichen."

Buchanan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommerzialisierung, Betrieb, Geschäftsentwicklung, Investitionen und Finanzen. Als Chief Operating Officer und Chief Financial Officer bei Silk Road Medical war er maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen von seiner Gründung bis zum Börsengang 2019 und der anschließenden Übernahme durch Boston Scientific im Jahr 2024 zu führen. Zuvor war Buchanan bei The Vertical Group, Impax Laboratories, Warburg Pincus, Medtronic und Ernst & Young tätig.

Buchanan ist ein aktiver Investor und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Medizintechnikunternehmen, darunter Element Science, Aerin Medical, Route 92 Medical, Procyrion und Endologix. Er hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Duke University und einen MBA in Gesundheitsmanagement von der Wharton School der University of Pennsylvania.

ONWARD Medical ist das führende Neurotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei Therapien zur Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit, Funktion und Unabhängigkeit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen (Spinal cord injury, SCI) und anderen Bewegungseinschränkungen leistet. Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher Entdeckungen, sowie präklinischer und klinischer Forschung in führenden Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und neurowissenschaftlichen Labors hat das Unternehmen die ARC Therapy entwickelt, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) mit zehn "Breakthrough Device Designations" ausgezeichnet worden ist. Das ARC-EX-System des Unternehmens ist für den kommerziellen Verkauf in den USA zugelassen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ein implantierbares System namens ARC-IM mit und ohne implantiertes Brain-Computer-Interface (BCI).

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über ein Wissenschafts- und Entwicklungszentrum in der Schweiz sowie eine Niederlassung in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen ist an der Euronext Paris, Brüssel und Amsterdam (Ticker: ONWD) notiert, und seine US-ADRs können an der OTCQX (Ticker: ONWRY) gehandelt werden.

Wenn Sie mehr über das Engagement von ONWARD Medical erfahren möchten, gemeinsam mit der SCI-Gemeinschaft innovative Lösungen zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit nach einer Rückenmarksverletzung zu entwickeln, besuchen Sie bitte ONWD.com.

