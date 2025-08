NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von McDonald's haben am Mittwoch nach Quartalszahlen ihren Ende Juni gestarteten Aufwärtstrend mit deutlichem Kursgewinn fortgesetzt. Mit in der Spitze fast 310 Dollar gelang es ihnen, die Kurslücke von Anfang Juni zu schließen und sich von der zuletzt seitwärts laufenden 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend etwas nach oben abzusetzen.

Zuletzt kosteten sie 309,63 Dollar und damit 3,6 Prozent mehr als am Vortag, womit sich der Kursgewinn seit Ende Juni auf mehr als 9 Prozent beläuft. Im etwas höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial lagen die Titel am Mittwoch auf dem dritten Platz hinter Apple und Walmart .

Nach der jüngsten Flaute sind bei der Burger-Kette im zweiten Quartal wieder mehr Menschen essen gegangen. Umsatz und Gewinn legten zu. Die Resultate beendeten vier Quartale mit einem rückläufigen oder verhaltenen Wachstum, in denen die Schnellrestaurant-Kette mit einem Kolibakterien-Ausbruch, Gegenreaktionen gegen US-Marken im Nahen Osten und der Verunsicherung der Verbraucher infolge der Handelsstreitigkeiten von US-Präsident Donald Trump zu kämpfen hatte.

Die jüngste Gewinnentwicklung liege wegen höherer Umsätze leicht über dem Konsens, schrieb Analyst Dennis Geiger von der Schweizer Bank UBS. Die operative Marge habe in etwa im Erwartungsrahmen gelegen. Der positive Umsatztrend in den USA sowie weltweit der Ausbau von Marktanteilen stützten und ließen der Bewertung Luft nach oben, so Geiger. Sein Kursziel für McDonald's liegt mit 350 Dollar um gut 40 Dollar über dem aktuellen Kurs./ajx/he