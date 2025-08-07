Unternehmen leitet nach Erfolgen vor georgischem Gericht erfolgreich Verfahren ein; britische einstweilige Verfügung sichert Status quo bis zum Prozess

Aviator LLC hat heute eine Erklärung veröffentlicht, in der die Art und der Umfang eines kürzlich ergangenen Urteils eines britischen Gerichts im Anschluss an öffentliche Äußerungen von SPRIBE OU zu einem Verfahren über eine einstweilige Verfügung klargestellt werden.

Laut Nikoloz Gogilidze, dem juristischen Vertreter von Aviator LLC, handelte es sich bei der jüngsten gerichtlichen Anordnung um eine einstweilige Verfügung mit begrenztem Umfang und begrenzten wirtschaftlichen Auswirkungen.

Gogilidze hebt die wichtigsten Punkte des Verfahrens hervor, die in einigen Medienberichten offenbar falsch dargestellt wurden.

Art der gerichtlichen Anordnung: Die Entscheidung stellt eine einstweilige Verfügung in einem vorläufigen Verfahrensstadium dar und keine endgültige Entscheidung in der Hauptsache. Solche Anordnungen dienen dazu, den Status quo bis zum Abschluss des Hauptverfahrens aufrechtzuerhalten.

Kommerzielle Auswirkungen: Die einstweilige Verfügung hat keine praktischen Auswirkungen, da weder Aviator LLC noch der Lizenznehmer ihrer geistigen Eigentumsrechte zum jetzigen Zeitpunkt Pläne hatten, in den britischen Markt einzutreten. Das Unternehmen hat die erforderliche Glücksspiellizenz der britischen Glücksspielkommission noch nicht beantragt. Dieser Prozess dauert in der Regel etwa ein Jahr.

Umfang der Einschränkungen: Das Gericht wies mehrere Anträge von SPRIBE OU zurück, darunter auch Versuche, Aviator LLC daran zu hindern, öffentliche Erklärungen zu seinen Rechten an geistigem Eigentum abzugeben. Fünf der acht ursprünglich von SPRIBE OU beantragten Rechtsbehelfe wurden im Laufe des Verfahrens zurückgenommen. Diese fünf Erleichterungen waren: Verbreitung von E-Mails oder Pressemitteilungen im Vereinigten Königreich (was Aviator LLC ohnehin nicht getan hat); Abgabe von öffentlichen oder privaten Erklärungen, in denen Aviator LLC das Eigentum an der Aviator-IP beansprucht; Behauptung, dass SPRIBE OU nicht der rechtmäßige Eigentümer des genannten geistigen Eigentums ist; Veröffentlichung einer der oben genannten Erklärungen auf der Website www.aviator.studio.

Der Rechtsstreit im Vereinigten Königreich wurde Ende 2024 von Aviator LLC nach einem erfolgreichen Verfahren in Georgien (Rechtssache Nr. 2/1413-24) eingeleitet. Im Fall Georgien entschieden Gerichte, darunter der Oberste Gerichtshof Georgiens, zugunsten von Aviator LLC in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen und bösgläubige Markenanmeldungen.

Das Verfahren im Vereinigten Königreich basiert auf ähnlichen rechtlichen Gründen, insbesondere auf Vorwürfen der bösgläubigen Eintragung von Marken und der Verletzung von Urheberrechten im Zusammenhang mit den britischen Marken von SPRIBE OU.

Gemäß gängiger Praxis musste SPRIBE OU eine Verpflichtung zur Entschädigung von Aviator LLC für etwaige Schäden übernehmen, falls die einstweilige Verfügung später als zu Unrecht erlassen eingestuft werden sollte. Die einstweilige Verfügung hindert Aviator LLC nicht daran, eine britische Glücksspiellizenz zu beantragen.

"Der entscheidende Punkt, den es an dieser Stelle zu verstehen gilt, ist, dass das Verfahren im Vereinigten Königreich wahrscheinlich abgeschlossen sein wird, bevor ein Lizenzantrag bearbeitet wird, wodurch die einstweilige Verfügung wirtschaftlich irrelevant wird", so Gogilidze. "Wichtig ist jedoch, dass die einstweilige Verfügung Aviator LLC oder seinen Lizenznehmern ausdrücklich nicht untersagt, eine Glücksspiellizenz im Vereinigten Königreich zu beantragen leider scheint dies in einigen Medienberichten falsch dargestellt worden zu sein."

Die Parteien sind in mehreren Gerichtsbarkeiten in parallele Verfahren verwickelt, wobei der Fall im Vereinigten Königreich einen Aspekt des umfassenderen Rechtsstreits um geistiges Eigentum darstellt.

Aviator LLC beabsichtigt, seine Ansprüche weiterhin über die geeigneten Rechtswege in den zuständigen Gerichtsbarkeiten geltend zu machen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Schutz seiner legitimen Rechte an geistigem Eigentum und lehnt Bemühungen anderer Parteien ab, die darauf abzielen, die Branche hinsichtlich des Inhalts der gerichtlichen Anordnungen zum Status quo irrezuführen.

"Wir freuen uns darauf, die Vorzüge unserer Forderung in Großbritannien und anderen Märkten darzulegen, und sind weiterhin zuversichtlich, dass wir in dieser Angelegenheit letztendlich Erfolg haben werden", so Gogilidze.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info.aviator@mikadze.ge.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806178563/de/

Contacts:

Nikoloz Gogilidze, info.aviator@mikadze.ge