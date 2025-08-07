Explosiv, riskant - und voll auf Zukunft getrimmt! Cathie Wood greift wieder an - mit Milliardenwetten auf KI, Raumfahrt, Biotech und Krypto. Diese Aktien könnten sich verzigfachen - wenn ihr Plan aufgeht. Bist du bereit für den High-Risk-High-Reward-Trip des Jahres? Cathie Woods neue Superwaffen In einem Börsenumfeld, das von Zinsen, Trump-Tweets und geopolitischen Eruptionen erschüttert wird, tut sie es wieder. Cathie Wood, die Grande Dame der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE