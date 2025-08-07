Anzeige
Donnerstag, 07.08.2025
07.08.2025 06:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. August

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. August 

=== 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H 
  06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Investorenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1H (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 
     (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (14:30 Analystenkonferenz) 
  07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +18,4 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    -1,4% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE:   +1,0% gg Vm 
     zuvor:    -3,8% gg Vm 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   -0,5% gg Vm 
     zuvor:    +1,2% gg Vm 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q 
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz) 
  12:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Mikkeli Summer Seminar 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE:   4,00% 
     zuvor:    4,25% 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE:  221.000 
     zuvor:   218.000 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,0% gg Vq 
     1. Quartal. -0,8% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  +1,5% gg Vq 
     1. Quartal: +5,7% gg Vq 
  16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim virtuellen Event des 
     Florida Institute of CFOs 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - CN/Handelsbilanz Juli 
     PROGNOSE: +106,3 Mrd US-Dollar 
     zuvor:  +114,7 Mrd US-Dollar 
     Exporte 
     PROGNOSE: +6,0% gg Vj 
     zuvor:  +5,8% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vj 
     zuvor:  +1,1% gg Vj 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
