DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESWEHR - Der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, warnt vor übertriebenen Erwartungen an den Personalaufbau bei der Bundeswehr. "Durch erste Weichenstellungen von Boris Pistorius scheint zumindest ein allgemeiner Abwärtstrend mit Blick auf den gesamten Personalkörper gebremst worden zu sein", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Dennoch warne ich vor zu großem Optimismus, weil die Einstellungszahlen erfahrungsgemäß von Monat zu Monat stark schwanken und erst zum Jahresbeginn 2026 eine umfassende Bewertung des Jahres 2025 vorliegen wird." Er jedenfalls könne eine notwendige Trendwende für einen schnellen Anstieg von derzeit 171.500 auf 260.000 Zeit- und Berufssoldaten in den nächsten Jahren noch nicht erkennen. Gleiches gelte für das Ziel, bis 2029 auf rund 33.000 freiwillig Wehrdienstleistende zu kommen, um auf dieser Basis insgesamt mindestens 100.000 Reservisten zu rekrutieren. (Augsburger Allgemeine)

KOALITION - Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zieht eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage der schwarz-roten Regierung: "Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage. Unterm Strich haben wir in dieser ersten Zeit vieles gemeinsam geschafft, was unser Land positiv verändern wird. Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben", sagte der SPD-Chef der Rheinischen Post. Mit Blick auf die abgesagte Richterwahl am letzten Tag vor der Sommerpause betont er allerdings: "Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können." Das Verhältnis von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und ihm sei "vertrauensvoll". (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.