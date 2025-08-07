EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses; Umsatzerlöse steigen in 2024 um +9,5% auf €204Mio. und das bereinigte EBITDA um +4,5% auf €65Mio.



07.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses; Umsatzerlöse steigen in 2024 um +9,5% auf €204Mio. und das bereinigte EBITDA um +4,5% auf €65Mio. Jahresabschluss für 2024 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk von KPMG testiert

Umsatzerlöse im Konzern wachsen organisch um +9,5% auf € 204 Mio. und bereinigtes EBITDA um +4,5% auf € 65 Mio.

Free Cashflow vor Steuern mit € 43 Mio. nahe dem Rekordniveau und bereinigtes Ergebnis je Aktie von € 0,88

Bikeleasing setzt Wachstumskurs fort und startet Transformation zu einer Multi-Benefit-Plattform; Umsatzerlöse +18,0% und bereinigtes EBITDA +15,5% über dem Vorjahr

IHSE beendet anspruchsvolles Geschäftsjahr und richtet das Management neu aus; Umsatzerlöse -21,5% und bereinigtes EBITDA -73,9% unter dem Vorjahr

Die Nettoverschuldung im Konzern sank in 2024 von 0,87x auf 0,70x des bereinigten EBITDA

Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Weiteres Wachstum der Umsatzerlöse auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio. erwartet Frankfurt am Main, 7. August 2025. Die Brockhaus Technologies AG ("Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GSU42) hat heute den testierten Jahresabschluss 2024 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers KPMG veröffentlicht. Trotz eines anspruchsvollen konjunkturellen Umfelds hat BKHT das Geschäftsjahr 2024 mit organischem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. So erzielte die Technologiegruppe im Berichtszeitraum Umsatzerlöse von € 204 Mio., was einem organischen Wachstum von +9,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2023: € 187 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +4,5% auf € 65 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,8% (2023: € 62 Mio.; 33,3% Marge). Die Marge ist insbesondere von höheren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zur Ermöglichung des langfristigen Wachstums der Gesellschaften beeinflusst. Das bereinigte EBIT stieg um +3,5% auf € 60 Mio., was einer bereinigten EBIT-Marge von 29,2% (2023: € 58 Mio.; 30,9% Marge) entspricht. Der Free Cashflow vor Steuern von BKHT befindet sich mit € 43 Mio. nahe dem Rekordniveau des Vorjahres (2023: € 44 Mio.), was vor allem auf das skalierbare Geschäftsmodell von Bikeleasing zurückzuführen ist. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei € 0,88 in 2024 (2023: € 1,05). "Trotz des stark eingetrübten konjunkturellen und konsumseitigen Geschäftsklimas konnten wir uns gut behaupten und ein weiteres Jahr in Folge solides, organisches Wachstum bei hoher Profitabilität liefern. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwarten wir trotz des anhaltend anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds ein organisches Umsatzwachstum von +10% bis +15% auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. Vor dem Hintergrund der Investitionen in das langfristige Wachstum von Bikeleasing und des weiterhin sehr herausfordernden Fahrradmarktes erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA von €50 Mio. bis € 55 Mio.", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus. Zum 31. Dezember 2024 weist BKHT eine Nettoverschuldung von € 46 Mio. (2023: € 59 Mio.), liquide Mittel von € 48 Mio. (2023: € 54 Mio.) und eine nicht verwässernde Finanzierungskapazität von rund € 115 Mio. im Konzern aus, die unter anderem für künftige Akquisitionen - wie im April bei der Übernahme von Probonio durch Bikeleasing - oder andere strategische Optionen genutzt werden kann. Im Berichtszeitraum schüttete Bikeleasing € 35 Mio. an ihre Gesellschafter aus. Davon entfielen € 19 Mio. auf die von der Brockhaus Technologies AG beherrschte Zwischenholding BCM Erste Beteiligungs GmbH, die wiederum die Mittel zur weiteren Rückführung des nachrangigen Akquisitionsdarlehens aus dem Erwerb der Bikeleasing in 2021 verwendete. Die Nettoverschuldung im Konzern, bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate, wurde in 2024 von 0,87x auf 0,70x deutlich reduziert. Finanziell ist BKHT damit gut für die Zukunft aufgestellt, was zusätzlichen Spielraum für Wachstumsoptionen schafft. Bikeleasing setzt Wachstumskurs fort und startet die Transformation zu einer Multi-Benefit-Plattform Das Segment HR Benefit & Mobility Plattform (Bikeleasing, Probonio & Bike2Future) setzt trotz wirtschaftlicher Herausforderung den Wachstumskurs weiter fort. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2024 um +18,0% auf € 173 Mio. (2023: € 146 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um +15,5% auf € 67 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 39,0% (2023: € 58 Mio.; 39,9%). Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform in 2024 neu vermittelten Fahrräder belief sich auf 139 Tsd., was einem Rückgang von -8,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum (2023: 151 Tsd. Stück) entspricht. Neben einer im Jahresverlauf zugenommenen allgemeinen Konsumzurückhaltung, wurde die reduzierte Anzahl an vermittelten Bikes verglichen mit 2023 durch zwei weitere Faktoren maßgeblich negativ beeinflusst. Zum einen führten konjunkturbedingte Bonitätsherabstufungen einzelner Unternehmenskunden dazu, dass Bikeleasing die Ablehnungsquote von Bestandskundenanfragen für Neuverträge verdreifachte, um eine weiterhin hohe Qualität des Forderungsbestands zu gewährleisten. Zum anderen haben Unternehmenskunden mit insgesamt rund 10% der totalen Mitarbeiterbasis dem neuen Vertragssystem mit einem variablen Leasingfaktor noch nicht zugestimmt. Das Neukunden-Onboarding bei Bikeleasing entwickelt sich hingegen weiterhin positiv. Zum 31. Dezember 2024 betrug die Anzahl der an die digitale Plattform der Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen rund 72 Tsd. (+20,8% in 2024) mit ca. 3,7 Mio. (+12,2% in 2024) beschäftigten Mitarbeitern. Durch die Übernahme der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio.de erweitert sich das Leistungsspektrum für Unternehmenskunden deutlich. So können zukünftig weitere lohnoptimierte Benefits für die rund 72 Tsd. (Stand: 31.12.2024) an die Plattform angeschlossenen Unternehmenskunden angeboten werden. Über eine selbst entwickelte App können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bereits mehr als zehn verschiedene Benefits anbieten, die von Sachbezügen und Essenzuschüssen über Firmenfitness bis hin zur Integration von Anbietern für Dienstradleasing reichen. In den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist dies für Unternehmen als Lohnersatzangebot attraktiv. Zudem haben Bikeleasing und Probonio einen deutlich verbesserten Auftritt im Neukundengeschäft und heben sich durch das vereinte Angebot klar vom Wettbewerb ab. Darüber hinaus sollte der zweitgrößte deutsche Fahrradleasinganbieter Bikeleasing davon profitieren, dass die Leasingrückläufer nun nicht mehr nur im etablierten B2B-Geschäft, sondern auch über die im Jahr 2024 neu gegründete B2C-Vermarktungsplattform für Gebrauchträder (Bike2Future.de) weiterverkauft werden. Beide strategische Neuerungen sollten zusätzliches Wachstumspotenzial schaffen und bedeuten den Startschuss für die Transformation Bikeleasing von einem Single-Product-Dienstradleasinganbieter zur international expandierenden Multi-Product-Plattform. IHSE beendet anspruchsvolles Geschäftsjahr und richtet das Management neu aus Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 32 Mio. um -21,5% unter dem Vergleichszeitraum (2023: € 40 Mio.) Dies ist neben einem herausfordernden Marktumfeld auf geschäftstypische Schwankungen im Projektgeschäft sowie auf den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte zurückzuführen, der im Vorjahr in der Region Americas mit einem Volumen von über 8 Mio.€ realisiert wurde und den Vorjahresvergleich erschwert. Zusätzlich führten kundenseitig verschobene Auslieferungen Ende 2024 zu einem deutlich unterplanmäßigen Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal. In Americas lag das Geschäft mit -68% unter dem Vorjahr, wohingegen es in EMEA weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahres lag. In APAC verzeichneten die Umsatzerlöse ein starkes Wachstum von +69%. Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 3 Mio. (-73,9%) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,1% (2023: € 11 Mio.; 27,4%), die deutlich unter dem Vorjahresniveau lag. Ursächlich dafür war vor allem das unerwartet niedrige Umsatzniveau im Geschäftsjahr 2024, bei weitestgehend gleichbleibenden Fixkosten im Bereich Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Aufgrund des im Rahmen des Jahresabschlussprozesses identifizierten Fehlverhaltens einzelner Personen wurde das Management von IHSE neu ausgerichtet. Sowohl der bisherige Geschäftsführer und CEO als auch der kaufmännische Prokurist haben das Unternehmen verlassen. Seit April dieses Jahres verantwortet Frank Breitenfelder als neuer kaufmännischer Geschäftsführer die finanziellen, operativen und administrativen Aufgaben des Unternehmens. Unterstützt wird er dabei von Dr. Enno Littmann, dem früheren langjährigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der IHSE, der künftig die Bereiche Vertrieb und Technologie verantworten wird. Zudem treibt IHSE die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Technologie und Lösungen voran. So konnte u.a. im Bereich Government & Defense (ca. 20% vom Gruppenumsatz 2024 der IHSE) mit der NIAPC-Zulassung und entsprechender Listung im NATO-Produktkatalog ein wichtiger Meilenstein im ersten Halbjahr erreicht werden. Darüber hinaus arbeitet IHSE auf den Launch einer gänzlich neuen Generation ihres Produktportfolios im zweiten Halbjahr 2025 hin. IHSE beendet ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2024, sollte jedoch auch in den kommenden Jahren von strukturellen Trends, wie der globalen Digitalisierung und der zunehmenden Konnektivität profitieren - insbesondere in Anwendungsbereichen wie dem autonomen Fahren, der industriellen Automatisierung und sicherheitskritischen Infrastrukturen. Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - weiter steigende Umsatzerlöse auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio. erwartet Brockhaus Technologies erwartet im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio., was einem soliden organischen Wachstum zwischen +10% und +15% gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wert zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio. Dies entspricht einem Rückgang zwischen -15% und -23% gegenüber dem bereinigten EBITDA des Berichtszeitraums 2024. Im Zuge der angestoßenen Transformation von Bikeleasing vom Single-Product- hin zum Multi-Benefit-Anbieter fallen im Geschäftsjahr 2025 planmäßig deutlich höhere Kosten für Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen an. Die gestiegenen Aufwendungen sind vor allem auf strategische Wachstumsinitiativen zurückzuführen, insbesondere auf den Rollout der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio.de und den Aufbau der im Jahr 2024 gegründeten Vermarktungsplattform für Gebrauchträdern (Bike2Future.de). Trotz erster Erholungsimpulse im deutschen Fahrradmarkt bleibt das Marktumfeld außerdem weiterhin anspruchsvoll. Hohe Lagerbestände bei den Fahrradhändlern führen nach wie vor zu erheblichen Preisnachlässen im Einzelhandel, was sich nicht nur auf die erzielten Preise im Verkauf gebrauchter Fahrräder, sondern auch auf die Nachfrage nach neuen Diensträdern auswirkt. Der Vorstand geht davon aus, dass diese Situation auch im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin bestehen wird, was sich entsprechend in der Prognose für das Gesamtjahr 2025 widerspiegelt. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 93ff. unseres Geschäftsberichts 2024 verwiesen. Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2024 in englischer Sprache findet am Donnerstag, den 7. August 2025 um 16:00 Uhr (MESZ) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=1kunhXAO7Ooa





Kontaktinformationen Für Investoren:

Florian Peter

Tel: +49 69 20 43 40 976

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

