Steigende Zulassungszahlen bei E-Autos sorgen beim Hersteller von Batteriematerialien wieder für volle Auftragsbücher Die Aktie dieses Unternehmens ist bei steigenden Börsenumsätzen über die Neun-Euro-Marke gesprungen - kommt jetzt die Trendwende? Bei rund sechs Euro ist mittlerweile der Boden gefunden. Mit dem jüngsten Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie gibt es nun Anzeichen einer Erholung.Der Konzern ist Hersteller von Spezialmaterialien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE