Vizsla entdeckt neue Silberziele - Aktie vor Neubewertung! Bohrprogramm, neue Ziele, Infrastruktur: Vizsla Silver beschleunigt!

Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) hat bedeutende Fortschritte bei der Exploration seines Panuco-Silber-Gold-Projekts in Mexiko bekannt gegeben. Das Unternehmen hat kürzlich eine umfassende geophysikalische HLEM-Untersuchung abgeschlossen, die mehrere neue Zielgebiete im Umfeld der bereits bekannten Aderkorridore Copala und Napoleon identifizierte.

Quelle: Vizsla Silver

Diese geophysikalischen Ergebnisse werden derzeit mit vorhandenen geologischen Kartierungen, Probennahmen und metallurgischen Analysen kombiniert, um die Erweiterung der sogenannten "Project #1"-Zone sowie die Lokalisierung eines möglichen "Project #2" vorzubereiten.

Parallel dazu hat Vizsla mit ersten Feldarbeiten auf dem neu erworbenen Grundstück Santa Fé begonnen, das sich südlich des bestehenden Panuco-Projekts befindet.

Quelle: Vizsla Silver

Santa Fé war in der Vergangenheit bereits in Betrieb und verfügt über eine bestehende 350 Tonnen pro Tag fassende Verarbeitungsanlage sowie historische Untertageerschließung. Das Unternehmen sieht in Santa Fé erhebliches Potenzial für neue Entdeckungen rund um die historische Hauptader "Mother Vein" und strebt dort eine zügige Definition von Bohrzielen an. Die Feldarbeiten umfassen derzeit geologische Kartierungen und strukturelle Analysen.

Im weiteren Jahresverlauf plant Vizsla über 25.000 Bohrmeter im gesamten Projektgebiet durchzuführen, von denen bereits rund 8.000 Meter abgeschlossen wurden. Eine umfassende Airborne-TEM-Vermessung über mehr als 1.000 Linienkilometer soll etwa 70% der gesamten Projektfläche abdecken und das Target-Development auf eine breitere Grundlage stellen. Ziel der laufenden Arbeiten ist es, zusätzliches hochgradiges Explorationspotenzial sowohl rund um die bestehenden Ressourcen bei Project #1 als auch im neu erschlossenen Gebiet Santa Fé zu definieren.

Durch diese parallele Entwicklungsstrategie unterstreicht Vizsla seinen Anspruch, Panuco zu einem führenden Silber-Gold-Distrikt in Mexiko auszubauen. Die Kombination aus neuen geophysikalischen Zielgebieten, einer erweiterten Explorationspipeline und der sofort nutzbaren Infrastruktur bei Santa Fé bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Ressourcengrundlage zügig zu vergrößern und mittelfristig einen zweiten Produktionsschwerpunkt zu etablieren.

Quelle: Vizsla Silver

Aus Sicht von Investoren ist dies ein wichtiger Schritt in der Wertentwicklung der Aktie - insbesondere in Anbetracht der anhaltend starken Explorationsergebnisse und der strategisch günstigen Lage des Projekts im metallreichen Bundesstaat Sinaloa.

