Berlin (ots) -"Die kommende Zeit wird schwer für unsere Exporteure. Die US-Zölle benachteiligen uns auf dem Weltmarkt und treffen den Mittelstand hart in einer anhaltend herausfordernden Zeit. Und zusätzlich machen wir Europäer uns zusätzlich selbst das Leben schwer: der Anwendungsbeginn der EU-Entwaldungsverordnung naht. Den Unternehmerinnen und Unternehmern noch weitere Berichtspflichten aufzubürden, ist verantwortungslos von der Kommission. Wir brauchen eine EUDR, die schützt, was sie schützen soll - ohne den europäischen Handel zu lähmen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)."In weniger als 150 Tagen beginnt offiziell die Anwendung der EUDR. Unsere Händler spüren die Auswirkungen in Teilen bereits jetzt. Es ist nicht sinnvoll, dass jeder Händler erneut prüfen und darlegen muss, was der Importeur längst dokumentiert hat. Das ist kein Schutz der Wälder - das ist Schutz der Bürokratie. Wir stehen hinter nachhaltigem Handel - aber Nachhaltigkeit darf nicht im Bürokratiedschungel untergehen. Hier müssen wir die Axt ansetzen", so der Großhandelspräsident.Und weiter: "Ich plädiere an die Kommission, die EUDR in ihre Omnibusinitiativen aufzunehmen. Wenn Europa ernst macht mit fairen Lieferketten, dann braucht es auch faire Regeln für die Wirtschaft - und keine gedoppelten Dokumentationspflichten, die niemandem nutzen. Mindestens aber sollte der Anwendungsbeginn solange verschoben werden, bis alle Details in der Ausführung geklärt sind und ausreichend Zeit für die Umsetzung eingeräumt wurde. Unsere Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch."