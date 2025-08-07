Bobingen (ots) -Fischer Future Heat erhält erneut Bestnoten von Verbrauchern: In der aktuellen Focus Money Studie "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" belegt der Spezialist für Elektrospeicherheizungen den ersten Platz in der Kategorie Elektrokamine. Mit der Bewertung SEHR GUT liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt und sichert sich damit wieder eine Spitzenplatzierung im direkten Branchenvergleich.Spitzenreiter für Qualität und ServiceBewertet wurden Anbieter rund ums Thema "Wohnen" auf Basis einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung. Entscheidendes Kriterium war die erlebte Gesamtzufriedenheit der Kunden. Fischer Future Heat überzeugte dabei sowohl mit seinen innovativen Heizsystemen als auch mit seinem persönlichen Kundenservice. Diese Auszeichnung basiert auf echten Kundenerfahrungen."Das Ergebnis bestätigt, dass wir mit unserem Anspruch an Qualität, Beratung und Kundenorientierung auf dem richtigen Weg sind", so Peter Porschen, Repräsentant von Fischer Future Heat. "Unsere Elektroheizungen vereinen moderne Technik mit effizienter Wärmespeicherung. Die positive Rückmeldung der Kunden ist für uns Ansporn und Auszeichnung zugleich."Einzigartige Heiztechnik mit 40 mm SchamottekernIm Fokus stehen die elektrischen Flächenspeicherheizungen mit einem 40 mm starken Schamottekern. Diese Technologie ist in Deutschland einzigartig. Sie speichert die erzeugte Wärme besonders langanhaltend und gibt sie gleichmäßig an den Raum ab. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima und hohe Energieeffizienz.Im Vergleich zu Systemen mit kleineren oder gar keinen Speicherkernen bietet Fischer Future Heat spürbar mehr Komfort. Die Heizkörper werden zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt. Das steht für höchste Qualitätsstandards, kurze Lieferwege und eine nachhaltige Produktion.Beratung mit Erfahrung und NäheVon der ersten Kontaktaufnahme über die individuelle Wärmebedarfsermittlung bis hin zur Montage steht Fischer Future Heat für einen ganzheitlichen Service. Fachberater begleiten jeden Schritt persönlich und lösungsorientiert. Ein Team geschulter Monteure sorgt für einen reibungslosen Einbau.Die erneute Auszeichnung zeigt, dass sich Investitionen in Technik, Service und Schulung auszahlen. Fischer Future Heat bleibt damit einer der führenden Anbieter im Bereich der Elektrodirektspeicherheizungen in Deutschland.Pressekontakt:Niko Steebseowerk GmbHProviantbachstraße 1 1/586153 AugsburgE-Mail: niko.steeb@seowerk.deWeb: www.seowerk.deUnternehmenskontakt:Fischer Future HeatGutenbergstraße 786399 BobingenWeb: www.fischerfutureheat.deOriginal-Content von: Fischer Future Heat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174403/6091896