SUSS schließt erstes Halbjahr mit deutlichem Umsatzwachstum ab



Umsetzung des hohen Auftragsbestands lässt Halbjahresumsatz auf 266,4 Mio. € steigen

Auftragseingang mit 78,7 Mio. € im zweiten Quartal verhalten, Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 bei 325,8 Mio. €

Brutto- und EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2025 nach Prognoseanpassung niedriger erwartet Garching, 7. August 2025 - Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, veröffentlicht heute den Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2025. Die bereits vorab in der Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli 2025 kommunizierten Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr werden bestätigt. SUSS hat im zweiten Quartal 2025 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 78,7 Mio. € erhalten. Die Entwicklung des Auftragseingangs unterschied sich deutlich zwischen den Segmenten: Der Großteil entfiel mit 65,8 Mio. € auf das Segment Advanced Backend Solutions. Besonders stark war die Nachfrage nach Coating-Lösungen, die in Advanced-Packaging-Prozessen Anwendung finden. Im Gegensatz dazu lag der Auftragseingang im Segment Photomask Solutions bei 12,9 Mio. € und reflektierte vor allem die derzeit schwache Nachfrage aus China. Im ersten Halbjahr 2025 summierte sich der Auftragseingang auf insgesamt 166,8 Mio. €, nach 192,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Durch die beschleunigte Umsetzung bestehender Kundenaufträge verringerte sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 auf 325,8 Mio. € (Vorjahr: 450,0 Mio. €). "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", so Burkhardt Frick, CEO von SUSS. "Viele Kunden platzieren Aufträge später und bestellen andere Lösungen als noch in der Hochphase des ersten KI-Welle, als die Nachfrage nach unseren temporären Bondern und Debondern besonders hoch war." Der Umsatz stieg in den ersten Monaten sehr deutlich und erreichte mit 266,4 Mio. € (Vorjahr: 192,8 Mio. €) einen herausragenden Wert. Im Segment Advanced Backend Solutions stieg der Umsatz um 25,1 % auf 170,1 Mio. € (Vorjahr: 136,0 Mio. €) und im Segment Photomask Solutions legte der Umsatz sogar um 69,5 % auf 96,3 Mio. € (Vorjahr: 56,8 Mio. €) zu. Das zweite Quartal steuerte einen Umsatz von 143,2 Mio. € bei (Vorjahr: 99,3 Mio. €) und war damit das zweitumsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Dazu Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS: "Wir haben in der ersten Jahreshälfte gezeigt, dass sich die operative Leistungsfähigkeit von SUSS in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat. Mit Blick auf den sich reduzierenden Auftragsbestand beginnen wir nun damit, die Flexibilität in unserem Produktionsnetzwerk zu nutzen und die Kapazität der Auftragssituation anzupassen." Die Bruttomarge lag mit 37,2 % unter dem Prognosekorridor und war vor allem im Segment Advanced Backend Solutions durch Einmalbelastungen gekennzeichnet. Anlaufkosten für die erhöhte Produktionsmenge des UV-Projektionsscanners in Taiwan sowie Wertberichtigungen auf Vorräte nicht fortgeführter Projekte ließen die Bruttomarge im ersten Halbjahr auf 35,1 % sinken. Hervorragend war die Bruttomarge hingegen im Segment Photomask Solutions, das nach zwei starken Quartalen mit einer Bruttomarge von 40,2 % im ersten Halbjahr den Vorjahreswert von 34,5 % deutlich übertraf. Das EBIT stieg deutlich von 30,1 Mio. € auf 41,9 Mio. €. Entsprechend lag die EBIT-Marge im ersten Halbjahr mit 15,7 % knapp über dem Vorjahreswert von 15,6 %. Ausblick Der Auftragsbestand sorgt für eine gute Sichtbarkeit im zweiten Halbjahr 2025 und beinhaltet bereits Tool-Bestellungen in Höhe von rund 60 Mio. €, die zur Produktion und Auslieferung im Geschäftsjahr 2026 geplant sind. Jedoch wird sich der Produktmix in der zweiten Jahreshälfte verändern "Wir gehen weiterhin davon aus, unser zu Jahresbeginn gestecktes Umsatzziel zu erreichen. Allerdings wird die aktuell schwächere Nachfrage möglicherweise bereits Ende des Jahres 2025 punktuell zur Unterauslastung von Produktionskapazitäten führen. Diese Entwicklung und ein absehbar weniger profitabler Produktmix lassen uns vorsichtiger auf die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte schauen", erläutert Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS. Entsprechend bestätigt das Management weiterhin das Umsatzziel von 470 bis 510 Mio. € im Geschäftsjahr 2025. Bei der Bruttomarge wird eine Spanne von 37 bis 39 % erwartet. Die EBIT-Marge soll sich auf Jahressicht auf 13 bis 15 % belaufen. "Wir werden in den kommenden Monaten unsere Flexibilität zur Anpassung an das Geschäftsvolumen bestmöglich ausnutzen und unsere Kosteneffizienz steigern. Um die Grundlage für unser kommendes Wachstum zu festigen, halten wir allerdings an den Vorhaben im Bereich Forschung und Entwicklung sowie unseren strategischen Strukturprojekten fest", so Dr. Cornelia Ballwießer. Der Halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar. Pressekontakt:

Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com . Legal Disclaimer

