Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.lenzing.com/investors/reporting/
