EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Internet:
www.first-sensor.com
