Aschaffenburg (ots) -FUCHS SCHMITT stellt sich personell neu auf: Zum 18. August 2025 übernimmt Heiko Lenz die Position des Chief Operating Officer (COO) bei FUCHS SCHMITT. Gemeinsam mit CEO Andrea Krumme wird Heiko Lenz das Unternehmen operativ leiten. Kai-Christian Richter, derzeit CFO und kaufmännischer Geschäftsführer, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen."Mit Heiko Lenz gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit und einen ausgewiesenen Beschaffungsexperten, mit fundierter Fachkenntnis und wertvoller Erfahrung in der Bekleidungsbranche", sagt Andrea Krumme, FUCHS SCHMITT Geschäftsführerin. "Gleichzeitig danken wir Kai-Christian Richter schon jetzt für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."Heiko Lenz übernimmt in seiner Funktion als COO die Verantwortung für die Bereiche Beschaffung, Logistik, Personal und Zoll. Andrea Krumme ist weiterhin Unternehmenssprecherin und für die Ressorts Produkt, Vertrieb und Marketing zuständig.Zuletzt war Heiko Lenz als Head of Purchasing & Supply Chain Management bei der HALLHUBER GmbH tätig. In weiteren Stationen zuvor war er unter anderem bei der Betty Barclay Unternehmensgruppe beschäftigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Modeindustrie, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und Personalführung, bringt Lenz eine ausgewiesene Branchenexpertise und operative Kompetenz in das Unternehmen ein.Über FUCHS SCHMITTFUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität, innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich am Firmensitz in Aschaffenburg (Bayern) für die Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.Pressekontakt:FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KGFlora HolderHead of Marketing & CommunicationsTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: marketing@fuchsschmitt.deWeb: https://www.fuchsschmitt.de/Original-Content von: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/6091907