VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-06
|NL0009272749
|3740000.000
|332388959.97
|88.8741
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-06
|NL0009272756
|232000.000
|20975198.38
|90.4103
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-06
|NL0009272772
|513000.000
|36665309.41
|71.4723
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-06
|NL0009272780
|360000.000
|29439689.32
|81.7769
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-06
|NL0009690239
|7910404.000
|292597715.18
|36.9890
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-06
|NL0009690247
|2518390.000
|43265221.48
|17.1797
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-06
|NL0009690254
|2426537.000
|30290539.72
|12.4830
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-06
|NL0010273801
|2681000.000
|51183504.26
|19.0912
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-06
|NL0010731816
|778000.000
|63764982.87
|81.9601
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-06
|NL0011683594
|65950000.000
|2837345871.12
|43.0227
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-06
|NL0010408704
|29203010.000
|993193312.34
|34.0100
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-06
|NL0009272764
|328000.000
|20328206.85
|61.9762
© 2025 PR Newswire