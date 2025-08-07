Der Bitcoin unterliegt aktuell deutlichen Schwankungen, doch ein Experte ist sich sicher: Bis zum Jahresende sind hier noch 250.000 US-Dollar möglich. Darum soll sich die Mutter aller Kryptowährungen in wenigen Monaten noch verdoppeln. Der Kurs des Bitcoins ist zuletzt unter Druck geraten, nachdem die Kryptowährung aus ihrer bullischen Seitwärtsbewegung nach unten ausgebrochen ist. Doch trotz dieser Entwicklung ist der Stratege Tom Lee vom Analystenhaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE