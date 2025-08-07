Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt abgeschmiert, doch ist noch eine massive Erholungsrallye in den kommenden Monaten möglich? Zumindest ein bekannter Experte von der Wall Street sieht mehr als +100% Kurspotenzial binnen kurzer Zeit. Bitcoin unter Druck, aber... Der Bitcoin stand zuletzt an den Märkten unter Druck, doch laut dem Strategen Tom Lee ist das kein Grund zur Sorge. Wie er in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC erklärte, sei die Volatilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de