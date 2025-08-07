The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2025
ISIN Name
XS0957294282 A.N.Z. BKG GRP13/25FLRMTN
CH1199659959 PFB.SCHW.HYP 22/25 724
US14913R2Z91 CATERP.F.SV. 22/25 MTN
XS2207824843 CMB INT.L.M. 20/25 MTN
XS2760788443 ASIAN DEV. BK 24/25 MTN
XS2585239200 VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN
US166756AE66 CHEVRON USA 20/25
XS1756325228 BURFORD CAP.FIN. 18/25
US00184AAC99 WARNER MEDIA 01/31
DE000NLB2LW4 NORDLB GELDM.FRN 09/16
XS2171253912 OP YRITYSPA. 20/25 MTN
CH0572326988 PFB.SCHW.HYP 20/25
DE000HLB9NM4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/15
