DJ Rheinmetall mit geringerer Marge im 2. Quartal

DOW JONES--Rheinmetall hat angesichts der hohen Nachfrage nach Wehrtechnik im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, allerdings war der DAX-Konzern nicht so profitabel wie im Vorjahr. Obwohl die operative Marge zum Halbjahr noch recht deutlich hinter dem Ziel für 2025 liegt, bekräftigte der Düsseldorfer Konzern aber den Ausblick.

In den drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 2,43 Milliarden von 2,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte auf 276 Millionen von 270 Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge sank laut Mitteilung auf 11,3 von 12,1 Prozent.

Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 hat weiterhin Bestand. Rheinmetall rechnet demnach mit einem Plus des Konzernumsatzes von 25 bis 30 Prozent und einer operativen Ergebnismarge von ungefähr 15,5 nach 15,2 Prozent im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.