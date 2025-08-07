Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Erwartungen waren hoch, diese konnte Rheinmetall allerdings nicht ganz erfüllen. Dementsprechend notiert das Papier in einer ersten Reaktion im frühen Handel auf Tradegate deutlich im Minus. Die Jahresprognose wurde derweil bestätigt.Trotz anhaltend hoher Nachfrage im Verteidigungssektor verzeichnet Rheinmetall im zweiten Quartal ein verlangsamtes Wachstum. Der Konzern meldete am Donnerstag einen Umsatzanstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
