NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011794037
