DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erzielt nach neun Monaten 3,6 Mio. Euro EBITDA bei 69,8 Mio. Euro Umsatz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erzielt nach neun Monaten 3,6 Mio. Euro EBITDA bei 69,8 Mio. Euro Umsatz

Gilching (pta000/07.08.2025/08:30 UTC+2)

• Hönle Gruppe erzielt in schwierigem Marktumfeld im 9-Monatszeitraum Umsatz von 69,8 Mio. EUR (-3%) • EBITDA liegt bei 3,6 Mio. EUR (-12%) • Operativer Cashflow von 3,7 Mio. EUR erwirtschaftet

Geopolitische Unsicherheiten beeinträchtigen weiterhin das Investitionsklima. Dies wirkte sich auf die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 aus. Besonders betroffen war die Business Unit Klebstoffsysteme, während sich die Business Unit Härtung trotz der Aufgabe nicht zum Kerngeschäft gehörender unrentabler Produktlinien robust zeigte. Erfreulich entwickelte sich das Geschäftsfeld Entkeimung mittels umweltfreundlicher UV-Technik. Insgesamt ging der Umsatz von 72.056 TEUR im Vorjahr auf 69.809 TEUR im laufenden Geschäftsjahr zurück.

Einsparungen in den Bereichen Logistik, Marketing und Beratungsdienstleistungen trugen zu einer Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 921 auf 10.571 TEUR bei. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich nach neun Monaten auf 3.554 TEUR (Vj. 4.023 TEUR). Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -554 TEUR (Vj. -118 TEUR) und nach Zahlung von Zinsen und Steuern ein Periodenergebnis von -1.320 TEUR (Vj. -946 TEUR).

Ausblick

Business Unit Härtung

In der Business Unit Härtung hat Hönle als strategische Fokusfelder Härtungssysteme für den Verpackungsdruck, Beschichtungen auf zwei- und dreidimensionalen Objekten, technische Folien sowie Etiketten festgelegt. Gesteigerte Anforderungen an die Druckqualität und hohe Anforderungen an funktionale Oberflächenbeschichtungen sowie der zunehmende Bedarf für eine integrierte Prozesskontrolle bieten gute Wachstumsmöglichkeiten für UV-, UV-LED und IR-Systeme in vielen industriellen Anwendungsfeldern.

In enger Abstimmung mit Schlüsselkunden und ihren Anforderungen realisiert Hoenle kontinuierlich Innovationen in Prozesse für Härtungslösungen und konnte zuletzt einige attraktive Projekte mit industriellen Kunden gewinnen. Beispielhaft für die Innovationen steht das kürzlich im Markt eingeführte hochpräzise UV-Dosismess-System UV Scan MACS zur optimierten Prozesskontrolle. Hoenle hat darüber hinaus eine Kooperation mit einem Hersteller von Lacken und Beschichtungsmaterialien gestartet, um gemeinsam optimale Lösungen für verschiedenste Einsatzbereiche zu entwickeln und zu vermarkten.

Durch innovative Prozesslösungen für industrielle Härtungsanwendungen und die kontinuierliche Ertragsoptimierung im OEM- sowie After-Sales-Bereich erwartet der Vorstand in den nächsten Jahren steigende Umsätze und Ergebnisbeiträge.

Business Unit Klebstoffsysteme

Hoenle erweitert kontinuierlich sein Produktspektrum an Klebstoffen für die strategischen Fokusfelder Electronics, Medical und Optics und setzt hierbei zunehmend auf UV-härtende Klebstoffe und den optimierten Einsatz von UV-Härtesystemen, was Vorteile hinsichtlich Wärmeeintrag und Verarbeitungsgeschwindigkeit bietet. In enger Zusammenarbeit mit Kunden werden derzeit in einigen vielversprechenden Projekten optimale Lösungen für den jeweiligen Anwendungsbereich entwickelt.

Trotz der gegenwärtigen Zurückhaltung von Kunden aus dem Automobilbereich erwartet der Vorstand in den nächsten Jahren deutlich steigende Umsätze insbesondere in Asien und Nordamerika. Neben steigenden Umsätzen sollen auch Verbesserungen in den internen Abläufen sowie eine regelmäßige Bereinigung des Produktsortiments zur nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisse beitragen.

Business Unit Entkeimung

In der Business Unit Entkeimung bietet Hoenle mit Niederdrucklampen, Mitteldrucklampen, LEDs und gepulstem UV-Licht zusammen mit mikrobiologischen Dienstleistungen das komplette Leistungsspektrum für den Entkeimungsprozess an. Neben bereits etablierten Anwendungsfeldern wie der Ballastwasser-Entkeimung werden laufend neue Applikationen erschlossen. So schreitet die Qualifizierung von Komponenten für die Aufbereitung von Reinstwasser für Kunden aus der Halbleiterindustrie voran und generiert wie geplant die ersten Umsätze in diesem Geschäftsjahr. Es liegen bereits Interessensbekundungen für die Ausstattung weiterer Halbleiterwerke vor. Ebenso erfreulich entwickeln sich die Absatzmärkte in der Lebensmittelindustrie, wo neben dem breiten Angebot unterschiedlicher Entkeimungsqualitäten auch die regelmäßige Qualitätskontrolle mittels Bioindikatoren auf rege Nachfrage trifft.

Entkeimung mit ultravioletter Strahlung ist zuverlässig, effizient und umweltfreundlich und wird nach Ansicht des Vorstands in den kommenden Jahren sowohl in bestehenden Märkten als auch in neuen Anwendungsfeldern weiter wachsen, insbesondere in Asien und Nordamerika.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Wie in der Meldung vom 05.08.2025 kommuniziert, geht der Vorstand davon aus, dass die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz zwischen 92 Mio. EUR und 94 Mio. EUR erzielen wird (Vj. 98,7 Mio. EUR). Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduzierung erwartet er trotz des niedrigeren Umsatzniveaus ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) zwischen 5 Mio. EUR und 6 Mio. EUR (EBITDA bereinigt Vj. 5,5 Mio. EUR).

Weiterführende Informationen

Q3-Mitteilung 2024/25: https://www.hoenle.de/investoren/report

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Dr. Hönle AG Nicolaus-Otto-Str. 2 82205 Gilching Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754548200860 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)