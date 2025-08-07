EQS-News: DEBRA Research GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

DEBRA Research kooperiert mit Londoner Queen Mary University, um Arzneimittelentwicklung bei Epidermolysis bullosa zu fördern München, Deutschland, und London, Vereinigtes Königreich, 7. August 2025 - Die DEBRA Research gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Forschung und Arzneimittelentwicklung für Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) widmet, gab heute eine präklinische Forschungskooperation mit der Queen Mary University of London bekannt, der führenden Einrichtung im Vereinigten Königreich für Haut- und Zellbiologieforschung. Die Vereinbarung, die mit den Arbeitsgruppen von Dr. Emanuel Rognoni und Dr. Matthew Caley geschlossen wurde, stärkt die internationalen Bemühungen im Kampf gegen EB, eine seltene und schwerwiegende Hauterkrankung. DEBRA Research wird Queen Mary unterstützen, die Infrastruktur zur Prüfung vielversprechender Wirkstoffkandidaten für EB in geeigneten präklinischen Modellen aufzubauen. Diese Kapazitäten werden anschließend der internationalen EB-Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt. EB ist eine genetische Erkrankung, bei der die Haut äußerst empfindlich ist und bereits bei geringfügigen Reibungen oder Verletzungen Blasen und Wunden entstehen. EB wird durch pathologische Varianten in Genen verursacht, die für Proteine kodieren, welche für die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität der Haut verantwortlich sind. Trotz der Schwere der Erkrankung gibt es derzeit keine Heilung. "Diese Partnerschaft macht die herausragenden präklinischen Kompetenzen der Arbeitsgruppen von Dr. Rognoni und Dr. Caley an der Queen Mary University of London für die breitere EB-Forschungsgemeinschaft verfügbar - von der universitären Forschung bis hin zu Biotech- und Pharmaunternehmen," sagte Dr. Christoph Coch, Geschäftsführer bei DEBRA Research. "Der Zugang zu hochwertigen präklinischen Modellen bleibt eine der größten Herausforderungen in der Arzneimittelenwicklung für Epidermolysis bullosa. Mit unserer neuartigen Form der Partnerschaft wollen wir diese Hürde überwinden und so den Weg zu wirksamen Therapien beschleunigen, die das Leben von Menschen mit EB grundlegend verändern können. Diese Zusammenarbeit stellt zudem ein innovatives, skalierbares Kooperationsmodell zwischen akademischen Forschungseinrichtungen und einem philanthropischen Partner zur Förderung der Forschung im Bereich seltener Erkrankungen dar - ein Modell, das auf andere Krankheitsbilder übertragen werden und Millionen von Patientinnen und Patienten zugutekommen könnte." Beide Forschungsgruppen sind am Zentrum für Zellbiologie und Hautforschung des Blizard Institute von Queen Mary angesiedelt und verfügen über umfangreiche Erfahrung mit regenerativen Ansätzen und zellulären Mechanismen, die für Hauterkrankungen relevant sind: Dr. Rognoni und seine Gruppe untersuchen, wie verschiedene Arten von Fibroblasten - wichtige Zellen im Bindegewebe - zur Entwicklung, Heilung, Alterung und Entstehung von Krankheiten beitragen. Dr. Caley konzentriert sich in seiner Forschung auf die Basalmembranzone, eine strukturelle Schnittstelle, die für die Stabilität und Reparatur der Haut unerlässlich ist, sowie auf deren Rolle bei der Wundheilung, Alterung, Krebs und EB. Dr. Emanuel Rognoni von Queen Mary kommentierte: "Epidermolysis bullosa ist eine biologisch äußerst komplexe Erkrankung, die wir noch nicht vollständig verstehen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns nun den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur, um unsere präklinische Expertise auf dem Gebiet seltener Hautkrankheiten der EB-Forschungsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen und unsere zukünftigen Kooperationspartner bei der Entwicklung neuer therapeutischer Strategien zu unterstützen." Dr. Matthew Caley von Queen Mary fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit mit DEBRA Research gibt uns die Möglichkeit, unsere wissenschaftliche Arbeit mit einer translationalen Mission zu verbinden. Diese Partnerschaft ist eine wichtige Chance, die EB-Forschung voranzubringen und echte Fortschritte für Patientinnen und Patienten zu erzielen." Die Kollaboration wird sich zunächst auf die präklinische Forschung konzentrieren und damit Grundlagen für zukünftige therapeutische Innovationen und möglicherweise neue Therapieansätze schaffen. Darüber hinaus ist dies ein strategischer Schritt zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen mehreren führenden EB-Forschungseinrichtungen, um die Lebensqualität von Menschen mit EB zu verbessern. Über DEBRA Research DEBRA Research ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von therapeutischen und kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) verschrieben hat, einer seltenen und folgenschweren genetisch bedingten Hauterkrankung. Als Forschungsarm von DEBRA Austria - einer 1995 gegründeten PatientInnenorganisation zur Unterstützung von Menschen mit EB - arbeitet DEBRA Research weltweit mit Wissenschaft, Biotechnologie, Pharmaindustrie, PatientInnenorganisationen und Aufsichtsbehörden zusammen, um Innovationen voranzutreiben. DEBRA Research konzentriert sich auf translationale Forschung und klinische Entwicklung, um den dringenden medizinischen Bedarf von EB-Betroffenen zu decken. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Entwicklung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zu beschleunigen und gleichzeitig eine Zukunft anzustreben, in der EB heilbar ist - eine "Welt ohne EB". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.debra-research.org und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über die Queen Mary University of London Die Queen Mary University of London belegt im THE Word University Ranking 2025 weltweit Platz 24 und Rang 6 im Vereinigten Königreich in Bezug auf die Qualität ihrer Forschung. Laut REF 2021 wurden 92 % der Forschung als international exzellent oder weltweit führend eingestuft. Innovation und gesellschaftliche Wirkung sind fest in der Forschungskultur der Queen Mary Universität verankert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.qminnovation.co.uk und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakt DEBRA Research GmbH

Dr. Christoph Coch, Geschäftsführer

Email: info@debra-research.org Medienanfragen MC Services

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 2280

Email: debra-research@mc-services.eu



