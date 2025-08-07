Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 07
[07.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|124,017,839.70
|9.8289
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,088,636.50
|98.7416
|Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|50,941,785.67
|111.0811
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,363,031.33
|119.6705
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,074,329.78
|116.2774
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,925,334.13
|109.4871
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,722,083.55
|98.3654
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000L1I4R94
|1,794,226.00
|USD
|0
|20,301,190.39
|11.3147
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000LJG9WK1
|520,212.00
|GBP
|0
|5,237,717.50
|10.0684
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|471,236.00
|11.6438
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|408,822,357.40
|110.1785
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,606,753.70
|10.067
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|2,993,966.09
|10.9771
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,026,214.62
|10.667
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|619,207.07
|10.9254
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000061JZE2
|947,028.00
|USD
|0
|10,102,897.05
|10.668
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,186,046,780.00
|107.8224
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,222,069.16
|11.7458
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,459,642.64
|10.0539
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,279.26
|10.0458
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,129,966.35
|10.0588
