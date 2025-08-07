Anzeige
WKN: A419CG | ISIN: US7731211089
Tradegate
07.08.25 | 10:12
37,800 Euro
-0,53 % -0,200
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROCKET LAB CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROCKET LAB CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,80038,20010:27
37,80038,20010:27
ratgeberGELD.at
07.08.2025 09:09 Uhr
230 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Rocket Lab USA - RKLB: Startet die Raketen-Aktie nach den Quartalszahlen durch? >> PULLBACK-SETUP !!!

Earnings heute 4:15 PM ET!

Skalierung mit der Electron- oder mehr Nutzlast mit der Neutron-Rakete? Wann wird Rocket Lab USA (RKLB) endlich profitabel ?

Rocket Lab USA (RKLB) - ISIN US7731221062

Rückblick: Im Chartbild sehen wir nach dem Allzeithoch vom 18. Juli eine saubere Pullbackformation zurück zum 20er-EMA bei der Rocket-Lab-Aktie. Die Schlusskurse lagen jeweils knapp über der grünen Linie. Anleger sollten jedoch unbedingt beachten, dass das Raumfahrtunternehmen aus dem kalifornischen Long Beach am heutigen Donnerstag nach Börsenschluss, genauer gesagt, um 4:15 PM Eastern Time seine Quartalszahlen veröffentlichen wird.

Rocket-Lab-Aktie: Chart vom 06.08.2025, Kürzel: RKLB Kurs: 44.10 USD, Tageschart Quelle: TWS



Mögliches bullisches Szenario

Wir sollten auf jeden Fall die Reaktion des Marktes nach Bekanntgabe der Zahlen abwarten und dann intraday nach günstigen Einstiegsgelegenheit suchen. Vorläufiges Kursziel wäre das bereits genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Sofern die Anleger von den Aussagen des Managements enttäuscht sein sollten, dürften sie bald das Interesse an der Rocket-Lab-Aktie verlieren und sich anderen Hype-Themen zuwenden.

Meinung:

Rocket Lab USA hat bisher 69 Starts mit der Electron-Rakete durchgeführt, davon elf allein im laufenden Jahr. Für den Rest des Jahres sind über 20 weitere Starts geplant - ein deutliches Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Startkapazitäten deutlich zu erhöhen. Im Mittelpunkt des Interesses steht jedoch das Neutron-Raketenprogramm. Diese deutlich größere Trägerrakete soll erheblich mehr Nutzlast transportieren können und könnte für Rocket Lab den Eintritt in ein neues Marktsegment bedeuten. Analysten beobachten die Fortschritte bei der Entwicklung daher sehr genau, Aussagen hierzu sind interessanter als der aktuelle Verlust pro Aktie. Die zentrale Frage bleibt: Gelingt es Rocket Lab, die hohen Erwartungen auch im Bereich schwererer Nutzlasten zu erfüllen - oder folgt auf das bisherige Wachstum eine Phase der Konsolidierung? Trader, die einen Long Trade erwägen, sollten keinesfalls vergessen, das Risiko mittels Stop Loss zu begrenzen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 21.14 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 911. 63 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Rocket Lab USA ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/rocket-lab-usa-aktie-spannung-vor-quartalszahlen-814798
  • Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von





© 2025 ratgeberGELD.at
