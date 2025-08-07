Nahezu lehrbuchartig ging es bei der Beiersdorf-Aktie in den vergangenen Monaten nach unten. Nachdem der Titel noch im Frühjahr 2025 bei 147,65 Euro ein Rekordhoch markierte, ist am gestrigen Mittwoch die 100-Euro-Marke zwischenzeitlich sogar klar unterschritten worden. Auslöser war eine Senkung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr, nachdem vor allem das Geschäft mit der Marke Nivea schlechte läuft, als es das Management erhofft hatte.
Quelle...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de