Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland geht mit dem wichtigsten Profi-Radrennen des Landes in die zweite Runde: Vom 20. bis 24. August 2025 führt die Lidl Deutschland Tour von der Ruhrmetropole Essen über Herford, Arnsberg und Kassel bis nach Halle und Magdeburg.Als Hauptsponsor, Namensgeber und "Offizieller Frische-Partner" der Radsport-Veranstaltung wird Lidl rund um das Rennen sichtbar sein und für bewusste Ernährung und Bewegung sorgen: In den Start- und Zielbereichen bieten Food Trucks oder Frische-Bikes vegane "Vemondo"-Frozen-Joghurts, frischen Obstsalat und "Alesto"-Snacks. Bei dem Lidl Frische Sprint auf einem Spinning-Bike können Radsportfans VIP-Tickets für die Lidl Deutschland Tour 2026, ein limitiertes Tour-Trikot 2025 oder einen 200-Euro-Lidl-Gutschein gewinnen. Die Lidl-Freshies, Maskottchen in Form einer Obstsorte, begleiten die Siegerehrung im Zielbereich."Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit vielfältigen Aktionen und gesunden Snacks bei der Lidl Deutschland Tour am Start sind. Als Hauptsponsor wollen wir nicht nur den Profi-Radsport fördern, sondern auch ein Zeichen für bewusste Ernährung und Bewegung setzen. Damit zahlen wir auf unser Nachhaltigkeitsengagement für eine gesunde und aktive Lebensweise ein", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Lidl Deutschland Tour lohnt sich für alleIm Rahmen der Dachkampagne "Lidl lohnt sich" bringt der Lebensmitteleinzelhändler die Lidl Deutschland Tour mit Aktionen und Angeboten in Print, Online, TV und in den sozialen Medien allen Interessierten näher. Auf dem Lidl-Instagram-Kanal teilt Lidl gemeinsam mit dem Influencer Paul Ripke spannende und authentische Einblicke zum Rennen. In den Filialen in der Nähe der Strecke macht der Lebensmitteleinzelhändler die Kunden ebenfalls auf die Lidl Deutschland Tour aufmerksam. Auch die Lidl-Kollegen profitieren von zahlreichen deutschlandweiten sowie regionalen Aktionen rund um die Etappenorte der Tour. Bei den Mitarbeiter-Rides fahren die Lidl-Mitarbeitenden von einer Filiale entlang der Strecke bis in das jeweilige nächste offizielle Etappenziel der Deutschland Tour, wo sie ein exklusiver Foodtruck erwartet.Schon im vergangenen Jahr hat Lidl die Deutschland Tour in seinem Heimatmarkt für rund 750.000 Fans an der Strecke und knapp vier Millionen Zuschauern vor den Fernsehern erlebbar gemacht. International ist der Lebensmitteleinzelhändler Partner des UCI WorldTeams und Women's UCI WorldTeams Lidl-Trek. Lidl-Trek-Fahrer wie zum Beispiel Jonathan Milan werden auch in diesem Jahr bei der Lidl Deutschland Tour antreten. Das Engagement ist Teil der sozialen Verantwortung des Lebensmitteleinzelhändlers im Fokusfeld "Gesundheit fördern".