Hamburg (ots) -Modedesignerin Doris Hartwich und Stefan Szczesny, als Künstler, Maler, Zeichner und Bildhauer Top-Vertreter der internationalen Gegenwartskunst, gaben sich Ende Juli 25 in Saint Tropez gemeinsam die Ehre bei einem Cocktailempfang.Szczesny, auch als Mitbegründer der "Neuen Wilden Bewegung" vielen Kunstkennern bekannt, stellte am 27. Juli 25 am frühen Abend im Garten seines Künstlerateliers in Saint Tropez aktuelle Werke aus, die er in Kooperation mit der Designerin Doris Hartwich realisiert hat. Stefan Szczesny bemalt Männerhemden von Doris Hartwich und betont mit seiner Malerei ihre Designideen.Ein ausgewähltes Bild des Meisters ließ die Designerin auf Stoff drucken und verarbeitete es zu drei verschiedenen Serien von exklusiven, streng limitierten Männerhemden, die Headliner der Vernissage in Saint Tropez waren.Doris HARTWICH ist seit vielen Jahren anziehend.Zwei handverlesene Kollektionen Männermode verlassen das Atelier der Münchner Modedesignerin Doris Hartwich im Jahr. Dem Fachhandel verleiht sie so in jedem Frühjahr und zum Herbst neue Impulse mit unverkennbarer HARTWICH Handschrift. Dabei achtet Doris Hartwich, die im Laufe ihrer Karriere vieler Designerpreise einheimste und vor nicht allzu langer vom Verband deutscher Modedesigner (VDMD) zur Designerin des Jahres gekürt wurde, darauf, dass Nachhaltigkeit, ressourcenschonende Produktion und die strikte Abgrenzung zum Mainstream für ihre Männermode kein Widerspruch sind. Werke auf HARTWICH Hemden (https://klasswerbeagentur.sharepoint.com/:f:/s/KlassWerbeagenture.K/EjOKT8iqyxtOozpqd1wSeJ0BxkqwLT2O9X_GJ9ZCdntw8Q?e=eNjBTy)https://www.dorishartwich.de/Mode liegt in der DNA des Künstlers.Über viele Jahre war Stefan Szczesny als Designer kreative Quelle im führenden, exklusiven Modelabel Escada. Er selbst sagt von sich, dass Mode ihn seit frühester Zeit als Künstler begleitet. Mode, so sagt Stefan Szczesny, sei für ihn "bewegte und bewegende" Kunst. Obwohl ihn Missionen als Markenbotschafter englischer-Edel-Autos, im Dienst der Königlichen Porzellanmanufaktur (KPM) und anderer Premiummarken immer anderweitig forderten, ist er der exklusiven Mode immer treu geblieben.https://www.stefan-szczesny.com/de/