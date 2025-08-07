Lizenzabkommen: Silver Crown sichert sich Silberlizenz an Scotia Mine von EDM Resources

Anzeige / Werbung

Lizenzvereinbarung mit festen Mindestmengen

Silver Crown Royalties Inc. hat am 6. August 2025 ein Lizenzabkommen mit EDM Resources Inc. abgeschlossen, das dem Unternehmen das Recht auf einen Anteil an den Silbererlösen aus der Scotia Mine in Nova Scotia, Kanada, sichert. Die Mine befindet sich rund 70 Kilometer von Halifax entfernt und war in der Vergangenheit ein produzierender Standort für Zink und Blei. EDM arbeitet aktuell daran, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

Lizenzvereinbarung mit festen Mindestmengen

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Silver Crown über einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Beginn der kommerziellen Produktion 90% der Nettoerlöse aus dem Verkauf von Silber aus der Mine. Es wurde eine Mindestliefermenge von 1.750 Unzen pro Quartal bzw. 7.000 Unzen pro Jahr vereinbart.

Der Kaufpreis für die Lizenz beträgt 500.000 CAD in bar - 250.000 CAD bei Vertragsabschluss und weitere 250.000 CAD innerhalb von 30 Tagen. Zusätzlich erhält EDM 60.000 sogenannte "Units" im Wert von jeweils 10 CAD. Jede Unit besteht aus einer Stammaktie von Silver Crown und einem Optionsschein, der innerhalb von 36 Monaten zum Preis von 13 CAD pro Aktie eingelöst werden kann.

Bonuszahlung bei Produktionssteigerung

Als zusätzlicher Anreiz hat Silver Crown eine Bonuszahlung von 500.000 CAD zugesagt, falls EDM es schafft, die jährliche Silberproduktion auf über 14.000 Unzen zu verdoppeln - gemessen an einem gleitenden Sechsmonatsdurchschnitt. Diese Bonuszahlung kann entweder in bar oder in weiteren Units erfolgen, vorbehaltlich der Zustimmung der Börsenaufsicht.

Laut Silver Crown-CEO Peter Bures handelt es sich bei diesem Lizenzabkommen um ein Projekt, das bereits in einer sehr frühen Phase konzipiert wurde. Obwohl erste Einnahmen aus der Lizenz erst ab 2027 erwartet werden, betont Bures die strategische Bedeutung solcher Investitionen. Mit einem verhältnismäßig moderaten Kapitaleinsatz von insgesamt 1 Million CAD (bzw. 1,5 Millionen CAD bei Bonuszahlung) bleibt das Engagement im Vergleich zu den bisher eingesetzten 9,6 Millionen CAD konservativ.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA8276471080