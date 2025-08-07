Suzano, der weltweit größte Zellstoffproduzent, gibt seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 (2Q25) bekannt und meldet einen Absatz von 3,7 Millionen Tonnen Zellstoff und Papier. Der Umsatz stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 (2Q24) um 28 %, was hauptsächlich auf den starken operativen Beitrag der neuen Zellstofffabrik Ribas do Rio Pardo zurückzuführen ist, die im Juli 2024 die Produktion aufnahm. Der Nettoumsatz im Quartal belief sich auf 13,3 Milliarden BRL, ein Anstieg von 16 im Vergleich zu 2Q24.

Die Ausweitung der Zellstoffproduktionskapazitäten in Brasilien in Verbindung mit dem positiven Beitrag der kürzlich in den USA erworbenen Papierfabriken zum Papierabsatz milderte auch dank günstiger Wechselkurse die Auswirkungen der relativ zum 2Q24 niedrigeren Weltmarkt-Zellstoffpreise auf den Nettoumsatz. Infolgedessen erreichte das bereinigte EBITDA von Suzano 6,1 Milliarden BRL und der operative Cashflow belief sich auf insgesamt 4,1 Milliarden BRL. Der Nettogewinn belief sich auf insgesamt 5,0 Milliarden BRL, positiv beeinflusst durch die bilanziellen Auswirkungen von auf US-Dollar lautenden Verbindlichkeiten und Absicherungsgeschäften, die in brasilianische Real umgerechnet wurden.

Beto Abreu, CEO von Suzano, kommentierte:

"Wir haben gerade das erste Jahr unserer neuen Zellstofffabrik in Ribas do Rio Pardo gefeiert, deren starke operative Leistung unsere Kostenwettbewerbsfähigkeit bereits gestärkt hat. Gleichzeitig haben wir unsere langfristige Strategie des wertsteigernden Wachstums weiter umgesetzt und unser wegweisendes Joint Venture mit Kimberly-Clark bekannt gegeben. Wir werden weiterhin diszipliniert vorgehen und uns darauf konzentrieren, die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile, die wir in dem neuen Joint Venture sehen, zu nutzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren weiter zu stärken."

Die Nettoverschuldung von Suzano in US-Dollar lag zum Ende des Quartals bei 3,1. Die Barkosten der Zellstoffproduktion betrugen 832 BRL pro Tonne (ohne Ausfallzeiten). Dieses Ergebnis zeigt den Beginn eines Abwärtstrends bei den Kosten, der sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 voraussichtlich noch verstärken wird.

