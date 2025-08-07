Einen Tag nach Vonovia hat auch LEG Immobilien seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Immobilienkonzern aus Nordrhein-Westfalen wird nach einem starken Halbjahr ebenfalls optimistischer für das Gesamtjahr 2025. Das dürfte auch die Anleger des deutschen Branchenprimus Vonovia freuen.LEG Immobilien hat im zweiten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der operative Gewinn legte zu - unterstützt durch leicht gestiegene Mieteinnahmen und stabilere Immobilienbewertungen. Der AFFO erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
