VIB Vermögen AG mit erfolgreicher Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 entlastet

Jürgen Josef Overath als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt

Dividende von 0,04 Euro je Aktie und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen Neuburg a. d. Donau, 7. August 2025. Die ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG ("VIB"), die gestern virtuell stattfand, hat sämtlichen Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands mit großen Mehrheiten zugestimmt. Insgesamt waren dabei mehr als 86 % des stimmberechtigten Grundkapitals der VIB vertreten. Die Vorstände Dirk Oehme (Vorstandssprecher) und Nicolai Greiner sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden jeweils mit hohen Zustimmungsquoten für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Mit Herrn Jürgen Josef Overath hat die Hauptversammlung außerdem ein neues Aufsichtsratsmitglied in das Gremium gewählt. Er folgt auf Herrn Johannes von Mutius, der sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 23. März 2025 niederlegte. Zudem beschloss die Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende von 0,04 Euro je Aktie und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, um der VIB Vermögen AG eine möglichst umfassende Flexibilität der Unternehmensfinanzierung zu sichern. Die von zwei Aktionärinnen geforderte Bestellung eines Sonderprüfers wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Hauptversammlung stimmte den übrigen Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und weitere Unterlagen werden unter https://vib-ag.de/investor-relations veröffentlicht. Dirk Oehme, Vorstandssprecher der VIB, kommentiert: "Wir freuen uns über die rege Teilnahme so vieler Aktionärinnen und Aktionäre an unserer gestrigen Hauptversammlung. Die hohen Zustimmungsquoten sind ein starker Vertrauensbeweis für unsere Arbeit und ein Ansporn, die führende Stellung der VIB als Experte für Logistik- und Büroimmobilien weiter auszubauen." Über die VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. Mehr Informationen unter www.vib-ag.de

Investor Relations

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: +49 (0)8431 9077-966

ir@vib-ag.de





