DJ MÄRKTE ASIEN/Börsianer weiter in Kauflaune - Chipaktien uneinheitlich

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auch am Donnerstag ist es an den ostasiatischen Aktienmärkten freundlich zugegangen. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street, wo vor allem die Spekulation auf sinkende Zinsen als Kurstreiber genannt wurde. Der Nikkei-225 stieg um 0,6 Prozent auf 41.059 Punkte, der Kospi in Seoul gewann 0,9 Prozent. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,8 Prozent nach oben, in Shanghai um 0,2 Prozent. Für Rückenwind dürfte an den chinesischen Börsen auch unerwartet hohe Exporte im Juli gesorgt haben. Auch die Importe fielen höher als gedacht aus.

Im australischen Sydney gab der S&P/ASX-200 zwar nach, mit 0,1 Prozent aber nur minimal und das, nachdem er am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war.

Im Fokus standen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er davon allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern.

In Tokio verzeichneten darauf Tokyo Electron und Renesas Einbußen von 2,5 bzw. 3,7 Prozent, während sich Advantest gut behaupten konnten. In Seoul verteuerten sich Samsung Electronics um 2,5 Prozent und SK Hynix um 1,4 Prozent. Im taiwanischen Taipeh schnellten Taiwan Semiconductor Manufacturing um fast 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen dürfte von Zöllen verschont bleiben, weil es plant, die Produktion in den USA zu erweitern. Auch zu SK Hynix und Samsung Electronics hieß es im Handel, dass diese nicht von den Zöllen betroffen sein dürften.

Sony machten in Tokio einen Schub um gut 4 Prozent nach oben und reagierten damit auf die Vorlage der Quartalszahlen. Sony berichtete einen 36-prozentigen Gewinnanstieg und erhöhte die Gewinnprognose um 4 Prozent.

Für Honda ging es nach Zahlen um 1,7 Prozent nach unten. Der Autohersteller hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ungeachtet eines Gewinneinbruchs im ersten Geschäftsquartal angehoben. Die Auswirkungen der US-Zölle bezifferte Honda nun auf 450 Milliarden Yen, nachdem man zuvor noch mit 650 Milliarden kalkuliert hatte. Toyota büßten 1,5 Prozent ein im Vorfeld der nach Handelsende anstehenden Quartalszahlenvorlage.

Nach dem kräftigen Plus der Apple-Aktie von gut 5 Prozent an der Wall Street legten die Kurse der Apple-Zulieferer AAC und Lens Technology in Hongkong um 2,1 bzw. 1,6 Prozent zu. Apple hatte zugesagt, weitere 100 Milliarden Dollar in die US-Produktion zu investieren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.831,40 -0,1% +7,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.059,15 +0,6% +1,6% 08:30 Kospi (Seoul) 3.227,68 +0,9% +34,5% 08:30 Schanghai-Comp. 3.639,67 +0,2% +7,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.079,03 +0,7% +23,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:20 % YTD EUR/USD 1,1678 0,2 1,1657 1,1574 +11,8% EUR/JPY 171,51 -0,2 171,79 170,92 +4,9% EUR/GBP 0,8733 0,1 0,8728 0,8706 +5,2% GBP/USD 1,3372 0,1 1,3358 1,3295 +6,2% USD/JPY 146,86 -0,3 147,36 147,67 -6,2% USD/KRW 1.380,69 -0,3 1.385,34 1.390,18 -6,0% USD/CNY 7,1313 -0,1 7,1360 7,1426 -1,0% USD/CNH 7,1811 -0,1 7,1850 7,1939 -2,0% USD/HKD 7,8498 0,0 7,8491 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6525 0,4 0,6501 0,6489 +4,5% NZD/USD 0,5957 0,5 0,5929 0,5920 +5,4% BTC/USD 114.874,55 -0,2 115.095,15 114.266,90 +20,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,90 64,35 +0,9% +0,55 -9,5% Brent/ICE 67,42 66,89 +0,8% +0,53 -9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.388,82 3.368,45 +0,6% +20,37 +28,8% Silber 32,69 32,49 +0,6% +0,20 +17,4% Platin 1.146,82 1.147,67 -0,1% -0,85 +30,7% Kupfer 4,42 4,41 +0,1% 0,00 +7,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.