Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 07
[07.08.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000YMBL844
|2,080,566.00
|USD
|0
|21,181,729.59
|10.1808
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|464,793.01
|10.3287
© 2025 PR Newswire